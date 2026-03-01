Pepe Rivero, pianista y director musical de «La Cruz de Celia»: «El mayor legado de Celia Cruz es su humanidad»

—¿Cómo es el proyecto con el que viene esta vez?

—Siempre digo que vamos a hacer un viaje. Tengo dos discos grabados a piano solo, además de otros proyectos. Intento hacer un viaje por esos discos y por la música, tanto la clásica europea como la cubana. También el jazz. Hay una mezcla de todo. Vamos a imaginarnos que estos compositores pasaron por Cuba o al revés. Habrá un poco de nombres conocidos como Chopin y otros grandes españoles, que están en mi último disco, Estampa y raíces, con Albeniz, Granados, Falla… Va a ser muy divertido. Que vayan preparados para bailar o para cantar; lo que quieran hacer.

—¿Qué se aportan la música española y la cubana?

—Es parte de la historia. Los cubanos tenemos ascendencia española. El 90% somos españoles y africanos. En mi familia tengo de ascendencia de canarios y gallegos. Llegué a conocer a mi bisabuela. Todos tenemos esa influencia y la música española está muy presente en instrumentos como la guitarra, o el laud, que lo trajeron los árabes pero formó parte de la cultura española. Todo eso se llevó allí. Por ejemplo, la rumba cubana se canta en castellano. Ernesto Lecuona, uno de los más grandes compositores, pianista y concertistas cubanos, tiene una suite dedicada a España. De hecho, murió en Tenerife. Sus padres eran españoles y él nació en Cuba, pero mejor que nadie supo componer de tal manera que si no te dicen que es cubano, piensas que es español.

—Tiene un recuerdo para él en el programa de Vigo.

—Sí, hay una pieza que le dedico a él y, en realidad, a todos los anteriores: Ignacio Cervantes, Manuel Saumell... Fueron grandes pianistas y empezaron a tratar esa influencia española con rasgos rítmicos, ya más de Cuba, más criollo. La influencia española está en las raíces, por eso llamé al disco Estampa y raíces. Es un retrato de todas las influencias que tengo: música española, europea, cubana, jazz… En realidad, me encanta todo. Llevo aquí 28 años, soy un cubañol y he trabajado con todo tipo de artistas, de pop, de flamenco…

—Y no solo tiene la faceta de músico, también es director musical, por ejemplo, del festival Jazz Latino. ¿Es muy complejo en el mundo actual llevar a cabo un festival ?

—Sí, sobre todo porque no tengo mucho tiempo. Es complicado armar un programa de cualquier festival. Ahora estoy trabajando como director musical en el musical de Celia Cruz, “La Cruz de Celia”. Lo presentamos en Madrid y ha tenido un éxito inmenso. Estamos buscando un teatro donde se pueda establecer. La gente ha salido muy emocionada. Se narra la vida de Celia Cruz, que tuve la suerte de trabajar con ella

—¿Y qué tal fue trabajar con ella?

—Celia Cruz era como si tuvieras a tu abuela al lado, de lo humilde que era. Luego, eso sí, cuando subía al escenario era como si bajara un ángel. En los últimos conciertos, ella subía conmigo porque caminar era un poco complicado. Pero era comenzar la música a sonar y decías: “Esto no es posible, esta mujer ha venido ahora sujetándose en mí para subir las escaleras, casi no podía ni caminar”. Esa era su vida y tuve el privilegio de grabar tres discos con ella y girar 5 años por España y Europa.

—¿Qué cree que es lo más importante del legado que ella dejó?

Noticias relacionadas

—La humanidad. No todos los grandes artistas tienen esa parte. Aunque tú tengas un don, cuando te bajas del escenario eres uno más. Y Celia nunca tuvo ni ego ni nada. Paquito D’Rivera es igual. Eso lo aprendí con ella, el saber estar en el escenario, pero, sobre todo, la parte humana. Era así de naturaleza, no era fingido. Todo el mundo que quería se le acercaba y a todos trataba con un cariño increíble. No tenía ningún tipo de ego, absolutamente nada.