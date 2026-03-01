Lavadores, clave una vez más para el desarrollo de Vigo: los nuevos proyectos residenciales situarán a la parroquia como el vigésimo «concello» gallego

Los planes de desarrollo residencial de Vigo, además de proyectar nuevas urbanizaciones en el último barrio que afloró hasta ahora en la ciudad, Navia, han diseñado la expansión hacia Lavadores, en una gran bolsa de suelo comprendida entre Ramón Nieto, Martínez Garrido y la avenida de Madrid, ámbitos en los que están en marcha hasta tres proyectos impulsados por Xunta y Concello de Vigo, pero también otro edificio municipal en Barreiro. Todo ello pretende poner a disposición de la ciudadanía alrededor de 3.500 viviendas, además de nuevas dotaciones y espacios públicos, que ponen a disposición de convertir Lavadores en el vigésimo «concello» más poblado de Galicia.

A día de hoy, según los últimos datos recogidos en el nomenclátor, hay empadronadas en Lavadores 17.449 personas, una cifra que en estos momentos únicamente superan una treintena de municipios en toda la Comunidad con los últimos datos oficiales del padrón. Estaría en esta clasificación a escasa distancia de Tui y por delante, entre otros, de Poio, Sada, Mos, Viveiro o Gondomar, nombres que tampoco le son ajenos al poder presumir Lavadores de un pasado con nombre propio, puesto que fue un ayuntamiento independiente durante más de un siglo hasta que en la primavera de 1941 se concretó su anexión a Vigo, por lo que en semanas se cumplirán 85 años de ese hecho histórico que permitió a la ciudad olívica engordar su censo en casi 40.000 personas, manteniendo los vecinos de la zona, eso sí, una idiosincrasia propia y mucho sentimiento de arraigo.

Según los datos demográficos de los municipios gallegos, el salto que supondría para Lavadores sumar alrededor de 5.000 nuevos vecinos en los próximos años conforme se vayan desarrollando los bloques de viviendas le permitiría superar sobradamente la barrera de los 20.000 vecinos, superando a los ayuntamientos de Tui, Sanxenxo, Nigrán, Monforte de Lemos, Boiro, Teo, Moaña, A Estrada, Lalín y Porriño. En el siguiente escalón, ya por encima de 23.000 residentes, están Marín y Ponteareas, este último cerrando el ranking de los 20 concellos más poblados de la Comunidad.

Administraciones implicadas

En la actualidad, por su parte, las diferentes iniciativas públicas para promover el incremento del parque residencial y garantizar alternativas a precios asequibles hacen presagiar un elevado interés de la ciudadanía por entrar a vivir en las nuevas edificaciones una vez se vayan levantando. El plan más ambicioso es el desvelado recientemente por la Xunta para desarrollar prácticamente de cero el ámbito del Ofimático, más de 20.000 metros cuadrados que darán paso desde 2028, año previsto para el inicio de obras, a una gran extensión de zonas verdes, espacios libres, equipamientos públicos y varios bloques residenciales de entre cuatro y 12 alturas que acogerán 1.973 pisos con carácter de protección permanente.

El Gobierno gallego también tiene en marcha la tramitación administrativa, aunque en una fase más incipiente, el Proyecto de Interés Autonómico para el suelo comprendido entre las calles Ramón Nieto, Cantabria y Santa Cristina, cuya tramitación ambiental se espera para las próximas semanas. El objetivo en los casi 14.000 metros cuadrados es facilitar la creación de suelo residencial para disponer en el futuro a medio plazo de alrededor de 1.350 viviendas.

Mientras, el Concello de Vigo también se ha fijado en Lavadores para desarrollar vivienda protegida. El plan más ambicioso y que ya ha permitido contratar el proyecto de urbanización es de la construcción de 200 pisos en la parcela ocupada actualmente por el Parque Central, que se trasladará a Severino Cobas para dar paso a un nuevo polígono residencial integrado en la trama urbana. Por otro lado, el gobierno municipal quiere levantar un edificio con 88 viviendas en otra parte de la parroquia como Barreiro, donde en los últimos lustros también hubo una intensa actividad constructiva que también han hecho de Lavadores una parroquia muy viva que puede mirar, y cada vez más, de tú a tú por nivel de población a nueve de cada diez ayuntamientos de Galicia.