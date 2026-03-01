Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Oriente PróximoPremios GoyaAmpliación parque BalaídosPuerto de VigoMedicos milagro gallegosGirona - CeltaCementerio de Matamá
instagramlinkedin

Iglesia

Un colectivo de feministas católicas se concentra en Coia para pedir igualdad en la institución eclesiástica

Con el lema «Este es mi cuerpo», Revolta de Mulleres na Igrexa denunció la paradoja de una institución sostenida por mujeres a las que se les niega la voz y el voto

Decenas de personas concentradas frente al Cristo de la Victoria.

Decenas de personas concentradas frente al Cristo de la Victoria. / Jose Lores

Patricia Casteleiro

Una asociación feminista alzó la voz esta mañana frente a la parroquia del Cristo de la Victoria, en Coia. Son la Revolta de Mulleres na Igrexa y se concentraron con motivo del 8M para denunciar la discriminación estructural que, aseguran, siguen sufriendo las mujeres dentro de la institución eclesial.

Bajo el lema «Este es mi cuerpo», decenas de personas participaron en un acto simbólico que combinó protesta, reflexión teológica y expresión artística. El momento central fue una performance en la que se representaron los dos arquetipos femeninos —la Virgen María y Eva— con los que, según denuncian, la Iglesia encorsetó históricamente a las mujeres. Siempre significadas como la pureza obediente frente a la culpa y la desobediencia.

La acción, desarrollada frente a la Parroquia del Cristo de la Victoria, quiso visibilizar cómo esos modelos antagónicos sirvieron durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión, liderazgo y palabra dentro de la Iglesia. «O eres virgen y santa, o eres Eva y pecadora. No hay lugar para la diversidad real de nuestras vidas», señalaron las portavoces del movimiento.

La movilización en Vigo se enmarca en una convocatoria estatal que se replica hoy en 35 territorios de todo el país, desde Barcelona a Sevilla, pasando por Madrid, Santiago, Lugo o Bilbao. En todos ellos, la Revolta de Mulleres na Igrexa vuelve a reclamar, por sexto año consecutivo, una igualdad efectiva que consideran sistemáticamente negada por la jerarquía eclesial.

Las participantes subrayaron la paradoja de una institución «sostenida en gran medida por las mujeres» que, sin embargo, continúa relegándolas a un papel secundario. «Somos el corazón y las manos de la Iglesia, pero se nos niega la voz, el voto y la toma de decisiones», denunciaron, aludiendo también a la ausencia de mujeres en los espacios de poder y en los sínodos.

Noticias relacionadas

El acto concluyó con un mensaje que sintetiza el espíritu de la protesta: una fe vivida desde la crítica y la reivindicación. «Somos Marías y somos Evas. Somos una, somos todas», proclamaron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
  3. Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
  4. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  5. Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
  6. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
  7. Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
  8. El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía

Lavadores, clave una vez más para el desarrollo de Vigo: los nuevos proyectos residenciales situarán a la parroquia como el vigésimo «concello» gallego

Lavadores, clave una vez más para el desarrollo de Vigo: los nuevos proyectos residenciales situarán a la parroquia como el vigésimo «concello» gallego

Un colectivo de feministas católicas se concentra en Coia para pedir igualdad en la institución eclesiástica

Un colectivo de feministas católicas se concentra en Coia para pedir igualdad en la institución eclesiástica

Pepe Rivero, pianista y director musical de «La Cruz de Celia»: «El mayor legado de Celia Cruz es su humanidad»

Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia

Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia

Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el «reloj» de Guixar

Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el «reloj» de Guixar

Davila inicia la reorganización de la terminal con la compra de un espacio de 4.000 m2 a Pérez y Cía: «Han sido unos caballeros»

Davila inicia la reorganización de la terminal con la compra de un espacio de 4.000 m2 a Pérez y Cía: «Han sido unos caballeros»

El puerto de Vigo asume el liderazgo nacional en tráfico de frutas en solo 5 años: 170 referencias y líneas directas desde Colombia, Brasil y Sudáfrica

El puerto de Vigo asume el liderazgo nacional en tráfico de frutas en solo 5 años: 170 referencias y líneas directas desde Colombia, Brasil y Sudáfrica

El cementerio de Matamá conmemora sus cien años de descanso y juventud eternos

El cementerio de Matamá conmemora sus cien años de descanso y juventud eternos
Tracking Pixel Contents