Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»

El fenómeno therian consiste en un par de chavales que se ponen una careta con forma de animal y salen a la vía pública imitando sus movimientos. Según los expertos, son adolescentes en busca de una identidad, de pertener a algo. Detrás de esta acción individual aparece otra realmente perversa: cientos de personas que se agrupan, linchan y buscan diversión a costa de otros.

En medio del «debate» social, la realidad se diluye: esta tarde en Vigo más de 300 personas se reunieron en la plaza de la estación de Vialia esperando que llegasen estos personajes. Alguno apareció (¿lo eran realmente?) y, aunque una parte del público les lanzaba comida y bebidas, otros se hacían selfis con ellos. Eran apenas cuatro, alguno con canas en la barba.

Un hombre con máscara animal junto a cientos de adolescentes. / Marta G. Brea

La masa, mayoritariamente adolescente, se mostraba eufórica. Tanto que la expectación derivó en violencia y la Policía Nacional tuvo que intervenir. El psicólogo experto en juventud, Ricardo Fandiño, señala que este episodio no es más que un reflejo de un clima social donde cada vez cuesta más convivir con lo distinto sin convertirlo en un conflicto.

Los jóvenes están especialmente expuestos a estas conductas: «Vivimos en un contexto comunicativo donde todo se vuelve rápidamente visible y exige posicionamiento inmediato. Las redes sociales favorecen dinámicas muy emocionales: la burla, la indignación o el rechazo circulan más rápido que la comprensión», explica.

Una identificación a un menor por parte de la Policía Nacional. / Marta G. Brea

La dificultad para escuchar o para presenciar un eslabón que se sale de la cadena tiene un desarrollo peligroso. El resultado es «una reacción colectiva de ridiculización que funciona casi como un mecanismo de cohesión del grupo». «El comportamiento del bully ya no es solo individual; a veces se convierte en una reacción social amplificada», reflexiona Fandiño.

¿Qué hay detrás de la máscara?

La adolescencia es un momento de exploración identitaria. «Las máscaras, las estéticas compartidas o las pertenencias a subculturas permiten experimentar quién se es sin tener que definirlo todavía», apunta el experto. Es decir, los therians no son nada nuevo. Ya existieron estéticas simbólicas con el mismo poder, véase los góticos, los emos o más tarde la estética otaku.

En caso de que un menor manifieste su deseo de ser un animal, Fandiño recomienda «escuchar antes de alarmarse», pues en la mayoría de los casos «estamos ante una forma de exploración propia de la adolescencia, no ante un problema psicológico en sí mismo». Dice que conviene mostrar interés y no juzgar, facilitando así que la identidad adolescente evolucione.