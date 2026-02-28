El PP exige a Caballero que negocie con la comunidad de montes de Teis por los terrenos de VigoNature

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha celebrado la inminente reapertura de VigoNature, pero ha lamentado que ese espacio carece de «seguridad jurídica» dado que una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó en 2009 que esos terrenos son propiedad de la comunidad de montes de Teis. «El Concello lleva más de 15 años de ‘okupa’ en unos terrenos que no le pertenecen. Pero en lugar de sentarse a negociar con la comunidad de montes de Teis para llegar a un acuerdo por su uso, se niega a dialogar y actúa de manera unilateral y prepotente», ha recriminado.

Luisa Sánchez ha recordado que el PP de Vigo ya demandó aplicar ese modelo para reemplazar a Vigozoo en el año 2019. «Entonces ya pedimos apostar por un proyecto lúdico-educativo orientado a las familias, y en especial los más pequeños de la casa, que superase el viejo y caduco modelo de mantener y exhibir animales en cautividad», ha indicado.

«Es un paso adelante en positivo, pero al que lamentablemente se llega sin que el gobierno de Caballero haya sido capaz de resolver antes una cuestión no menos importante, como es legalizar la presencia del Concello en esos terrenos», ha apuntado.

Por ello, ha exigido al alcalde que «abandone su posición de antisistema». «Abel Caballero no está por encima de la ley. Al revés, debe ser el primer vigués en acatarla. Y ello le debería obligar a sentarse y negociar con los legítimos propietarios de esos terrenos, a los que ni siquiera recibe», ha insistido.

La presidenta del PP de Vigo ha recordado que los comuneros de Teis llevan años reclamando el pago de un canon por el uso de los terrenos, que suman 47.000 metros cuadrados. «En más de una ocasión han puesto precio al alquiler: 42.000 euros anuales. Un dinero, por cierto, que les vendría muy bien para continuar adelante con su labor de erradicación de la acacia de los montes de A Madroa y su reforestación con especies autóctonas», ha apuntado.

En todo caso, Luisa Sánchez ha puntualizado que su objetivo no es «dictar» las condiciones de un acuerdo, al que deben llegar las partes implicadas, sino reclamar al gobierno local «que se siente a la mesa y llegue a un pacto».