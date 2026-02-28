La Plisan ya tiene pie y medio conectado al tren

Como un reloj. Los trabajos para conectar el mayor polígono empresarial del Noroeste, la Plisan, con la línea ferroviaria avanzan según lo previsto y, a lo largo de la jornada de hoy, ha quedado unido el desvío del lado Vigo, a la espera de que esta noche se apliquen los cambios en el lado de As Neves. El objetivo, como avanzó el pasado viernes el presidente portuario, Carlos Botana, es que el lunes pueda circular ya el primer tren. Los trabajos están siendo coordinados por los técnicos de Adif.

Además de los dos desvíos de conexión, se integrarán las comunicaciones y la señalización en los centros de control de Adif en Ourense y Madrid-Atocha y se adaptará la catenaria a la nueva configuración de la vía. La Autoridad Portuaria subraya que, por su complejidad, los trabajos se ejecutan con un plazo estrictamente acotado para garantizar el paso del primer tren por la red general durante la madrugada del lunes y bajo los estándares de seguridad de Adif.

La nueva conectividad se sumará a la ya disponible por carretera, a través de la AP-9, la A-52 y la A-55, que facilita el tránsito de mercancías con el resto de la Península y con Europa. La habilitación de la red ferroviaria contribuirá, además, a la reducción de gases de efecto invernadero asociados al tráfico viario.

Operativa de madrugada. / APV

La terminal ferroviaria de la Plisan cuenta con una inversión de 33,4 millones de euros del Puerto de Vigo y está financiada en un 29,5% con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE-Next Generation EU (8,1 millones de euros).

La obra de la terminal, adjudicada a la UTE Apartadero Plisan, está promovida por el Puerto de Vigo, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia, las tres administraciones promotoras de la Plisan.

La Plisan está proyectada con un total de 4 millones de metros cuadrados, de los cuales 412.512 metros cuadrados ya cuentan con parcelas urbanizadas —25 hectáreas ya adjudicadas y 8,5 hectáreas disponibles en fase de comercialización—. La Plisan ya es una realidad y, a finales de 2025, se sumará el acceso ferroviario para convertir esta plataforma logística en un referente de la eurorregión Galicia–Norte de Portugal.