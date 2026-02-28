Retratos augustos: Luisa Abad

Podríamos decir que es una animadora social, una activista cultural que procede del mundo de la educación, más concretamente de infantil, de los primeros parbularios. Pasó largos años con la nada fácil responsabilidad de Orientación para pofesores también, aunque ahora dedica su tiempo libre a otros menesteres como mujer de gran capacidad directiva: presidir el Ateneo Atlántico de Vigo , no olvidar ni por un instante a sus tres hijos y la nieta. Dos libros de poemas le recuerdo, Limaduras de prata y Sereas afónicas , y escribe unidades didácticas para formación universitaria feminista.

Llega a Vigo quien antes y mejor cantó a Rosalía: Amancio Prada, hace cinco décadas

Escribo mientras oigo E’irei madre a Vigo, una composición de mi dilecto músico en la frontera Tomás Camacho, exdirector del Conservatorio de Vigo entre otras muchas cosas. Y escribo contento porque el sábado 7 de marzo, el cantante Amancio Prada, con cuya amistad me honro, celebrará con el público vigués las cinco décadas transcurridas desde que grabara el emblemático disco en el que musicalizó poemas de Rosalía de Castro. Este disco lo grabó en marzo de 1975, en los estudios Kirios de Madrid, acompañado al violoncelo por Eduardo Gattinoni. Un año antes, y en su primer disco, grabado en París, Vida e Morte, ya había incluido dos canciones con letra de Rosalía: Cómo chove miudiño y Un repoludo gaiteiro. ¿Es que alguien ha cantado mejor a Rosalía que Amancio? Pues ya deben estar las entradas a la venta.

18 mujeres, nada menos, en una microgalería

¿Cómo se atreve a tanto esta galería, siendo tan pequeña? El 6 de marzo, un día antes de Amancio Prada, Quadro Microgalería de Arte quiere respaldar el arte femenino, dando visibilidad a 18 mujeres artistas donde cada una utilizando distintos estilos y técnicas nos muestran sus diversas inquietudes y sensibilidades artísticas.

Noticias relacionadas

El keruacs se despide también en México y Nueva York

El Festival Kerouac se despide tras ocho años de agitación poética en México. La artista Vanesa Álvarez y el poeta Marcos de la Fuente, organizadores, se despiden tras ochos años comunicando Ciudad de México con Nueva York y Vigo, donde empezó la cita hace 15 años. El pasado octubre se realizó la última edición del festival en Vigo y en mayo de 2026 será la última en Nueva York para un total de 33 ediciones en 3 países y dos continentes. No sé cómo han podido.