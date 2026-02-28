El Halo celebra su segundo aniversario con 1,8 millones de viajes anuales
Caballero destaca que el elevador beneficia directamente a más de 50.000 personas
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró hoy el segundo aniversario del ascensor Halo, inaugurado en febrero de 2024, y puso en valor su impacto en la movilidad urbana, asegurando que se ha convertido en «un gran éxito» para la ciudad.
El regidor recordó que la infraestructura supuso una mejora «importantísima» en la conexión entre dos áreas clave del centro urbano: el entorno de García Barbón, Rosalía de Castro y Areal, y la zona norte de Vía Norte, hasta el barrio de Rivadavia. Según explicó, el elevador beneficia directamente a más de 50.000 personas.
El sistema está compuesto por dos cabinas con capacidad para 17 personas cada una y salva un desnivel superior a los 50 metros. En la actualidad, registra alrededor de 1,8 millones de viajes al año, una cifra que, según el alcalde, confirma su consolidación como elemento estratégico dentro del modelo de movilidad vertical que impulsa el Concello.
El ascensor funciona 18 horas al día y ha recibido, de acuerdo con Caballero, reconocimientos arquitectónicos y de movilidad a nivel internacional. «Un gran éxito en la ciudad de Vigo», concluyó.
