El Centro Comercial A Laxe: una escuadra, un cartabón y una pasarela para «Abrir Vigo al Mar»

Antiguas tiendas de 'souvenirs' en A Laxe / Cameselle

Patricia Pedrido Davila

Hilda Gómez

El Centro Comercial A Laxe se encamina a la treintena. Se inauguró el 13 de febrero de 2008, tras años de retrasos y polémicas. Era una de las actuaciones estrella del proyecto «Abrir Vigo al Mar», una ambiciosa transformación de la fachada litoral que pretendía romper la barrera entre el puerto y el centro urbano. Para su construcción fue necesario demoler el edificio de Sanidad Exterior, los jardines y las instalaciones donde se ubicaban las tiendas de 'souvenirs'. El proyecto del arquitecto Sáenz de Oiza -y que finalizaron sus hijos tras su fallecimiento- se estructura en dos bloques independientes, con forma de escuadra y cartabón, y conectados por una rampa peatonal exterior que une la Praza de A Pedra con la Dársena de A Laxe.

