Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»

En Vigo hay ya en torno a 10.000 demandantes de vivienda. En los últimos tiempos, la Xunta está acelerando la construcción de pisos protegidos en el barrio de Navia, donde se construirán un total de 1.600, de los que casi mil están ya en marcha. Mientras son muchos los que esperan con ansia a que se complete toda esta actuación y que se les adjudique una de las viviendas, hay vecinos que se han visto afectados por todo este proceso de urbanización. Uno de ellos es Marcial Goberna, que en el entorno de la Avenida de Europa tenía una finca de unos 2.000 metros cuadrados.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo, encargado del proyecto de urbanización en Navia, le informó que le expropiarían algo menos de trescientos metros. Lo que en un primer momento parecía razonable para Marcial Goberna, que regenta un conocido taller en la avenida Florida, se convirtió en una pesadilla. Y es que su finca, que lidia con una de las parcelas donde se levantará vivienda pública, se ha quedado sin entrada. «Han cerrado todo el frente de mi propiedad, me han dejado sin acceso. Esto es surrealista, no sé qué hacer», clama desesperado este vigués de 64 años.

De momento, la construcción de los edificios no ha arrancado, por lo que los operarios abren la valla a Marcial cuando se lo piden. Pero cuando comience, ya no va a poder acceder a su finca, donde tiene un corral con gallinas y un galpón con diversos aparejos. Pero la gravedad de la situación reviste en el hecho de que parte de su parcela es edificable, y sus planes eran construir una casa para vivir en ella ya sea él o alguno de sus hijos. Ahora, esos proyectos se han truncado.

Tras presentar reclamaciones tanto en el Concello de Vigo como en la Xunta pidiendo que su parcela no quede aislada, sus abogados le han recomendado acudir a la vía civil. En respuesta a la alegación al PXOM presentada por Marcial Goberna, la gerencia de Urbanismo aseguró que corresponde al Plan Parcial de Navia, es decir, a la Xunta, producir la adecuada reposición de los caminos en su ámbito para no dejar sin acceso a las parcelas afectadas.

«Todas las administraciones a las que me he dirigido me dan largas. No quería meterme en temas de juzgados porque sé lo que supone y es un proceso largo, pero me dicen que no me queda otra solución», lamenta. La solución que planteaba Marcial Goberna era sencilla: la prolongación del vial que termina en la rotonda hasta el inicio de las dos parcelas afectadas (una suya y la otra de otro vecino), lo que evitaría que quedasen aisladas y sin posibilidad alguna de acceso.

Para el proceso de expropiaciones para la ampliación de San Paio de Navia, la Xunta destinó un total de 14,5 millones de euros, lo que supuso la adquisición de 202 parcelas de particulares en los tres polígonos en los que se divide el proyecto y que, tras su urbanización, estarán en condiciones para construir nuevas viviendas para las familias, los jóvenes y los colectivos que precisan de más oportunidades.

La ampliación de San Paio de Navia, en la que se prevé una inversión total de unos 250 millones de euros, se traduce en urbanizar un total de 265.000 m2, de los cuales más de 24.000 serán destinados a equipaciones públicas y otros tantos la zonas verdes. Además de las 1.600 viviendas previstas, también se definirán unas 1.200 plazas de aparcamiento y un carril bici de más de 2 kilómetros.