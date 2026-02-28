Abel Caballero anuncia un homenaje a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo tras cuatro años de la tragedia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que el Concello participa y promueve un homenaje a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo tras cumplirse cuatro años de la tragedia en la que perdieron la vida 21 de los 24 tripulantes del arrastrero gallego.

El regidor explicó que el acto tendrá lugar el jueves 5 de marzo, a las 19:00 horas, en la Iglesia de la Paz, una «zona en la que residen muchas de las familias» afectadas por el naufragio. El homenaje incluirá una misa en recuerdo de los marineros fallecidos.

Caballero subrayó que con este acto se quiere «recordar, en el cuarto aniversario de la tragedia, a aquellos marineros que fallecieron» y trasladar «el cariño de toda la ciudad a sus familias».