Abel Caballero anuncia un homenaje a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo tras cuatro años de la tragedia
El alcalde de Vigo promueve un homenaje a las víctimas del naufragio, que se celebrará el 5 de marzo en la Iglesia de la Paz, con una misa en memoria de los fallecidos
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que el Concello participa y promueve un homenaje a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo tras cumplirse cuatro años de la tragedia en la que perdieron la vida 21 de los 24 tripulantes del arrastrero gallego.
El regidor explicó que el acto tendrá lugar el jueves 5 de marzo, a las 19:00 horas, en la Iglesia de la Paz, una «zona en la que residen muchas de las familias» afectadas por el naufragio. El homenaje incluirá una misa en recuerdo de los marineros fallecidos.
Caballero subrayó que con este acto se quiere «recordar, en el cuarto aniversario de la tragedia, a aquellos marineros que fallecieron» y trasladar «el cariño de toda la ciudad a sus familias».
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»