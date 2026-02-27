Vigo experimentó el febrero más lluvioso del siglo y el segundo con la temperatura más alta

El último invierno que se vivió en Vigo fue más lluvioso de lo normal, sin precedentes. Durante casi 45 días hubo precipitación, un episodio digno del Antiguo Testamento.Ya había antecedentes en noviembre, cuyos registros también fueron muy destacados.

Durante toda la temporada el centro acumuló más de 550 litros por metro cuadrado y la estación del campus superó los 800, según Meteogalicia. El día que más precipitaciones se registraron fue el 26 de enero y se convirtió en el más lluvioso de la década para ese mes. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde entonces. De hecho, no solo fueron marcas destacables dentro de Vigo, sino también en España en los meses de noviembre y enero.

En febrero las cifras vuelven a llamar la atención: en la estación del centro se registraron 329 litros por metro cuadrado, mientras que en el Campus fueron 473. Es el mayor acumulado para un mes de febrero del siglo.

Ocurre lo mismo con las temperaturas. El pasado lunes el mercurio marcó 21,4 grados, la segunda máxima absoluta más elevada del siglo para un segundo mes del año. Solo en 2024 se superó este valor. Desde Meteogalicia explican que puede tratarse de un episodio aislado y que para que se apreciase que es por cambio climático tendria que repetirse a lo largo de varios años.

Los próximos días

Tras el paso del último frente que dejó lluvias esta mañana, la situación meteorológica en Vigo tenderá a estabilizarse con la entrada del anticiclón, lo que permitirá un fin de semana mayoritariamente seco. Aunque el sábado por la mañana podrían registrarse algunos chubascos procedentes del norte, lo más probable es que no lleguen a afectar a la ciudad. La configuración atmosférica se mantendrá así previsiblemente hasta el lunes, cuando está prevista la llegada de un nuevo frente atlántico.

Este podría dejar lluvias, puntualmente intensas y más probables durante la mañana, aunque tras su paso volverá a imponerse el anticiclón. A medio plazo, las predicciones apuntan que la semana será algo más seca y ligeramente más cálida de lo habitual para esta época del año, con un patrón marcado por el paso puntual de pequeñas borrascas poco influyentes.