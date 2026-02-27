Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Meteorología

Vigo experimentó el febrero más lluvioso del siglo y el segundo con la temperatura más alta

La estación del centro acumuló 329 litros por metro cuadrado y el día 23 alcanzó los 21,4 grados

Una mujer disfruta del sol en Castrelos, ayer.

Una mujer disfruta del sol en Castrelos, ayer. / Marta G. Brea

Patricia Casteleiro

Vigo

El último invierno que se vivió en Vigo fue más lluvioso de lo normal, sin precedentes. Durante casi 45 días hubo precipitación, un episodio digno del Antiguo Testamento.Ya había antecedentes en noviembre, cuyos registros también fueron muy destacados.

Durante toda la temporada el centro acumuló más de 550 litros por metro cuadrado y la estación del campus superó los 800, según Meteogalicia. El día que más precipitaciones se registraron fue el 26 de enero y se convirtió en el más lluvioso de la década para ese mes. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde entonces. De hecho, no solo fueron marcas destacables dentro de Vigo, sino también en España en los meses de noviembre y enero.

En febrero las cifras vuelven a llamar la atención: en la estación del centro se registraron 329 litros por metro cuadrado, mientras que en el Campus fueron 473. Es el mayor acumulado para un mes de febrero del siglo.

Ocurre lo mismo con las temperaturas. El pasado lunes el mercurio marcó 21,4 grados, la segunda máxima absoluta más elevada del siglo para un segundo mes del año. Solo en 2024 se superó este valor. Desde Meteogalicia explican que puede tratarse de un episodio aislado y que para que se apreciase que es por cambio climático tendria que repetirse a lo largo de varios años.

Los próximos días

Tras el paso del último frente que dejó lluvias esta mañana, la situación meteorológica en Vigo tenderá a estabilizarse con la entrada del anticiclón, lo que permitirá un fin de semana mayoritariamente seco. Aunque el sábado por la mañana podrían registrarse algunos chubascos procedentes del norte, lo más probable es que no lleguen a afectar a la ciudad. La configuración atmosférica se mantendrá así previsiblemente hasta el lunes, cuando está prevista la llegada de un nuevo frente atlántico.

Noticias relacionadas

Este podría dejar lluvias, puntualmente intensas y más probables durante la mañana, aunque tras su paso volverá a imponerse el anticiclón. A medio plazo, las predicciones apuntan que la semana será algo más seca y ligeramente más cálida de lo habitual para esta época del año, con un patrón marcado por el paso puntual de pequeñas borrascas poco influyentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  5. El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
  6. Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  8. Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo

El Puerto de Vigo engancha la Plisan al tren y adjudica el nuevo silo de Bouzas por 37,4 millones

El Puerto de Vigo engancha la Plisan al tren y adjudica el nuevo silo de Bouzas por 37,4 millones

Vuelven a condenar a Audasa a devolver parcialmente peajes de la AP-9 por las obras de ampliación

Esquerda Unida niega conversaciones formales para una candidatura conjunta de izquierdas en Vigo «de momento»

Esquerda Unida niega conversaciones formales para una candidatura conjunta de izquierdas en Vigo «de momento»

La escultura de Iago Aspas en Vigo, cada vez más cerca: el Concello da un paso clave para su ejecución

La escultura de Iago Aspas en Vigo, cada vez más cerca: el Concello da un paso clave para su ejecución

Detenido en Castrelos tras huir y agredir a un policía cuando intentaba vender droga

Detenido en Castrelos tras huir y agredir a un policía cuando intentaba vender droga

Detenida en Vigo tras asaltar un bar de madrugada y agredir a la empleada de limpieza

Detenida en Vigo tras asaltar un bar de madrugada y agredir a la empleada de limpieza

El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía

El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía

Vigo experimentó el febrero más lluvioso del siglo y el segundo con la temperatura más alta

Tracking Pixel Contents