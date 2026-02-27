Vigo celebra el Día Internacional de la Mujer con una programación que se extiende durante todo marzo

A las puertas de un nuevo 8-M, el Concello de Vigo ha hecho público el programa de actos con el que pretende «reivindicar con más fuerza que nunca» el feminismo ante la «extensión de la movilización negacionista liderada por formaciones de derecha y extrema derecha que intentan para los avances y la gran revolución en marcha», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, poniendo el foco en que la programación se extenderá durante todo marzo «para potenciar un Día Internacional de la Mujer que debería celebrarse los 365 días».

El programa arranca el jueves 5 de marzo con la actuación en el Auditorio Municipal de «Gale e Ovidio», mientras que el propio 8 de marzo tendrá lugar la manifestación que saldrá a las 12 del mediodía desde Plaza de España, mientras que el viernes 20 está prevista la XIV Gala de entrega del premio de igualdad Ernestina Otero. A lo largo de todo el mes se desarrollarán 14 jornadas en torno al feminismo con un total de 18 actos, que incluyen conciertos, espectáculos de danza, proyecciones, recitales, marionetas, teatro o conferencias.

La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, señaló que la programación coloca Vigo «como ciudad líder en el compromiso firme en defensa de la igualdad, con un cartel que no tiene comparación porque ninguna ciudad tiene una oferta tan amplia, diversa y potente, fruto de un trabajo constante.