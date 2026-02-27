El Puerto engancha la Plisan al tren y adjudica el nuevo silo de Bouzas por 37,4 millones

La Puerto de Vigo afronta este fin de semana uno de los pasos clave para culminar el apartadero ferroviario de la Plisan. La infraestructura entra en su fase decisiva con la conexión definitiva a la red general, una operación técnica que obligará a cortar la línea 810 Vigo-Ourense desde la última hora de este viernes hasta la madrugada del lunes, en coordinación con Adif.

Según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, al Consejo de Administración reunido esta mañana, durante esa ventana de trabajo se colocarán los dos desvíos de conexión del apartadero, tanto en el lado de Vigo como en el de Ourense. Además, se integrarán las comunicaciones y la señalización en los centros de control de Adif en Ourense y Madrid-Atocha y se adaptará la catenaria a la nueva configuración de la vía. La Autoridad Portuaria subraya que, por su complejidad, los trabajos se ejecutarán con un plazo estrictamente acotado para garantizar el paso del primer tren por la red general durante la madrugada del lunes y bajo los estándares de seguridad de Adif.

Tráficos

El Consejo abordó también el balance de tráficos del puerto, con un arranque de año en el que la automoción vuelve a tirar del carro. Según la información trasladada, el sector creció un 14,6% en enero, consolidándose como principal motor, mientras que el movimiento de contenedores mantuvo una tendencia positiva, con un incremento del 1,52% en TEUs. A ello se suman otros repuntes en mercancías como frutas, hortalizas y legumbres (+38%), granito en bruto (+17,4%), maquinaria (+67%) o pizarra (+6,6%).

En pesca, Botana explicó un descenso generalizado, atribuido a la sucesión de temporales que dificultó la actividad de la flota y a ajustes logísticos en mercancía procedente de Irlanda que afectaron a enero y febrero. Con todo, el presidente del puerto señaló que Vigo mantiene su liderazgo nacional en este ámbito.

Inversiones

En el capítulo de inversiones, el Consejo ratificó la adjudicación de la construcción del nuevo silo de vehículos de Bouzas a la UTE Acciona Construcción–Extraco–Prace, por 37,4 millones de euros. El Puerto estima que la obra comenzará en primavera y permitirá ampliar la superficie en 60.000 metros cuadrados, lo que equivale —según los cálculos del puerto— a capacidad para unos 4.000 vehículos, una actuación que el organismo considera clave para la operatividad vinculada a Stellantis.

Convenio FAO

La reunión dio además luz verde a la tramitación de un convenio plurianual entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Consellería do Mar para facilitar la contribución económica al programa de capacitación de la iniciativa «Puertos Azules» de la FAO. Botana enmarcó este paso en la consolidación de Vigo como referente en Economía Azul y defendió la participación del puerto como estratégica por su interés en promover estándares elevados de sostenibilidad en las alianzas internacionales.

En esa proyección exterior, la Autoridad Portuaria señala que Vigo continúa exportando su modelo de gestión a puertos de Colombia, Argentina o África, y avanzó que la próxima semana recibirá la visita de una delegación de puertos pesqueros y del Gobierno de India, en una estancia de cuatro días para conocer buenas prácticas de gobernanza y sostenibilidad.

En el tramo final, el Consejo rindió homenaje a Pilar Lago, voluntaria en Stella Maris fallecida en Navidad, por su labor social. También agradeció la gestión de Enrique Mallón al frente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo y dio la bienvenida a la nueva directiva, con Eloy García como presidente y Javier Touza como vicepresidente.