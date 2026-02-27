El PP vuelve a pedir el cese de la concejala de Seguridad tras la declaración del jefe de la Policía Local

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha remarcado que la reciente declaración en sede judicial del jefe de la Policía Local de Vigo negando la existencia de una orden expresa para precintar la atracción del Saltamontes en las fiestas de Matamá apunta de nuevo la «responsabilidad directa» de la concejala de Fiestas y Seguridad, Patricia Rodríguez. «Ha vuelto a poner de manifiesto lo que ya era una evidencia: la negligente forma de actuar de la concejala por una clarísima dejación de funciones y falta de coordinación entre departamentos», ha señalado.

Por ello, la dirigente popular ha vuelto a insistir «una vez más» en que Patricia Rodríguez «debe ser cesada de manera fulminante por el alcalde». «Abel Caballero no puede seguir actuando como si aquí no hubiera pasado nada. Porque sí ha pasado, y además algo muy grave. Y frente a eso no cabe otra que la asunción de responsabilidades políticas», ha afirmado.

La presidenta del PP de Vigo ha calificado de «inadmisible» que el gobierno local se escude detrás de un «supuesto correo remitido que desconocemos» y ha subrayado que el jefe de la Policía Local ha admitido este jueves que no es la «forma habitual» de proceder y que, por lo tanto, «no puede considerarse una notificación expresa».

El mando de la Policía Local ha declarado este jueves como investigado en la causa que investiga el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de Matamá, una atracción que, como denuncia el PP, «estuvo operando previamente en las fiestas de Beade». Ambas celebraciones están separadas en el calendario por apenas unos días y tampoco en Beade contaba con autorización municipal para su instalación, pero estuvo operativa sin que nadie la precintase.

«¿Qué hizo la Concejalía de Fiestas? ¿Acaso preguntó a la Policía Local por qué no lo habían precintado si no contaba con autorización?», ha preguntado Luisa Sánchez, que ha vuelto a remarcar que «la realidad es que no hicieron nada». «Es la prueba de que efectivamente nunca hubo una orden directa de mandar precintar el Saltamontes ni en Beade ni en Matamá», ha constatado.

Del mismo modo, también es «evidente», ha añadido la dirigente popular, que el Concello de Vigo «incumplió» la Lei de Espectáculo Públicos de Galicia al no haber supervisado la instalación de ninguna de las instalaciones autorizadas. «Así aparece escrito en los propios expedientes de las fiestas», ha remarcado.