Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya

También pasarán consulta en centros de salud tres residentes de Pediatría en sus últimos meses de formación

Cola de pacientes para solicitar cita en el centro de salud de Teis.

Cola de pacientes para solicitar cita en el centro de salud de Teis. / Marta G. Brea

Ana Blasco

Vigo

Los centros sanitarios del Área Sanitaria de Vigo se encuentran en una situación complicada en cuanto a cobertura de plazas por el déficit de personal médico y por el resultado negativo que, en un primer momento, ha tenido el baile de profesionales propiciado por el concurso de traslados y la última oposición.

Una de las medidas que el Servizo Galego de Saúde ha puesto en marcha como parche provisional es ofrecer a los médicos internos residentes de último año, que acaban su especialización en mayo, que se incorporen a trabajar. Esta figura se conoce como encomienda de funciones.

Los 25 médicos de familia que están realizando el último año en el área viguesa han firmado esta encomienda, aunque, por el momento, solo ocho han aceptado incorporarse.

Seis han elegido hacer actividad ordinaria en centros de salud: dos pasarán consulta en Rosalía de Castro, uno en Teis, otro en Navia, otro en Rúa Cuba y otro en Porriño. Además, dos más han optado por hacer prolongaciones de jornada.

Pediatras

La oferta no solo se la han hecho a MIR de Medicina de Familia. La Dirección también se lo ha propuesto a residentes de último año de Pediatría. De los siete que hay, cuatro han firmado la encomienda de funciones y tres de ellos se incorporarán en los próximos días a los centros de salud.

El próximo lunes comienza una huelga indefinida de médicos de Atención Primaria convocada por O'Mega.

