La metamoforsis de la Plaza de España de Vigo implica cambiar el trazado de una de las calles colindantes

La planificación urbanística para hacer realidad la transformación de la Plaza de España de Vigo dará la próxima semana un nuevo salto con la incoación del procedimiento administrativo para tramitar el convenio que permita poder actuar en la denominada zona 1, comprendida entre Gran Vía, Caracas, Fernando Conde y Honduras. «Con esto, tendremos en marcha los desarrollos de todos los ámbitos», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

El proyecto de semipeatonalización de Plaza de España que quiere impulsar el Concello tras la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que contempla para la denominada zona 1 un cambio importante respecto a la configuración actual de la rúa Honduras, ya que se modificará el trazado de la misma para permitir la construcción del vial perimetral por el que se canalizará el tráfico, lo que permitirá liberar la plaza de vehículos.

Dos manzanas, por su parte, no tendrán nuevas edificaciones, manteniéndose tal y como están la zona en la que se ubica la antigua sede del Celta y la que está entre Manuel Olivié y San Amaro. Se cederá al Concello una parcela colindante para uso dotacional. «Todo esto nos permitirá disfrutar de una gran plaza de reunión ciudadana», subrayó Caballero.