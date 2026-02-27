Localizado sano y salvo el usuario de una residencia de Bembrive tras su desaparición en Vigo
El septuagenario, que se había escabullido del Álvaro Cunqueiro durante una visita médica, fue localizado pocas horas después y regresó en buen estado al centro tras ser revisado en el hospital.
Ovidio Rodríguez, de 78 años y usuario de la residencia de mayores Serge de Bembrive, fue localizado sano y salvo la misma noche en la que se había denunciado su desaparición en Vigo.
El varón se había escabullido a última hora de la tarde del miércoles del hospital Álvaro Cunqueiro, adonde había acudido para una visita médica, lo que llevó al centro residencial a interponer una denuncia ante la Policía Local al no lograr localizarlo y dada su situación de vulnerabilidad.
Horas después, el hombre fue encontrado en buen estado por agentes de la Jefatura policial municipal de Vigo. Por precaución, fue trasladado de nuevo a un centro hospitalario para realizarle una valoración médica y comprobar que no presentaba ningún problema de salud derivado de la ausencia. Tras la revisión, y una vez confirmado que se encontraba bien, regresó a la residencia.
No es la primera vez que Ovidio Rodríguez protagoniza un episodio similar. Hace dos años ya se había ausentado del centro y fue localizado posteriormente en un hospital de Braga, en Portugal. El hombre, que padece problemas mentales, suele insistir en su deseo de viajar a Holanda, una idea recurrente que ha motivado anteriores intentos de marcha.
Desde la residencia agradecen la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los cuerpos de seguridad, que permitió resolver la situación en pocas horas y garantizar el regreso del usuario en buen estado.
