Localizado sano y salvo el usuario de una residencia de Bembrive tras su desaparición en Vigo

Ovidio Rodríguez, de 78 años y usuario de la residencia de mayores Serge de Bembrive, fue localizado sano y salvo la misma noche en la que se había denunciado su desaparición en Vigo.

El varón se había escabullido a última hora de la tarde del miércoles del hospital Álvaro Cunqueiro, adonde había acudido para una visita médica, lo que llevó al centro residencial a interponer una denuncia ante la Policía Local al no lograr localizarlo y dada su situación de vulnerabilidad.

Horas después, el hombre fue encontrado en buen estado por agentes de la Jefatura policial municipal de Vigo. Por precaución, fue trasladado de nuevo a un centro hospitalario para realizarle una valoración médica y comprobar que no presentaba ningún problema de salud derivado de la ausencia. Tras la revisión, y una vez confirmado que se encontraba bien, regresó a la residencia.

No es la primera vez que Ovidio Rodríguez protagoniza un episodio similar. Hace dos años ya se había ausentado del centro y fue localizado posteriormente en un hospital de Braga, en Portugal. El hombre, que padece problemas mentales, suele insistir en su deseo de viajar a Holanda, una idea recurrente que ha motivado anteriores intentos de marcha.

Desde la residencia agradecen la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los cuerpos de seguridad, que permitió resolver la situación en pocas horas y garantizar el regreso del usuario en buen estado.