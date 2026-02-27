Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

A juicio una madre que debe 28.000 euros de la pensión de sus hijas

Nunca abonó nada al padre de las menores desde 2028

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VIGO.

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VIGO. / MARTA G. BREA

Elena Villanueva

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo sentará en el banquillo de los acusados a una madre que no abonó desde 2018 la pensión de alimentos de sus hijas. La suma asciende ya a los 28.000 euros. La Fiscalía la acusa de un delito de abandono de familia y además del reintegro de dichas cuantías que no abonó, pide para ella una multa económica de casi 5.000 euros.

Los hechos, según se exponen en el escrito de acusación del Ministerio Público datan de 2018 cuando por sentencia firme se le impuso la obligación de abonar al padre de las menores la cantidad de 300 euros mensuales (150 euros para cada una de ellas) en concepto de pensión alimenticia para su cuidado y gastos de educación.

Desde entonces, la acusada, con «total desprecio y abandono de sus obligaciones para con sus familiares más cercanos y con perfecto conocimiento del alcance de su acción, no cumplió con su obligación en ningún momento», expone la Fiscalía.

El padre presentó en mayo de 2025 una denuncia por estos hechos, procediendo a la ejecución forzosa de los bienes de la mujer para poder cobrar las cuotas adeudadas.

Noticias relacionadas y más

Además de la pena de multa y el pago en concepto de responsabilidad civil, la fiscal también solicita la prohibición para la madre de acercarse a menos de 200 metros de las niñas o comunicarse con ellas durante un periodo de dos años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  5. El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
  6. Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  8. Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo

El tesoro del parque de Castrelos: camelias de coleccionista que en el mercado cuestan miles de euros

El tesoro del parque de Castrelos: camelias de coleccionista que en el mercado cuestan miles de euros

Un recorrido por las camelias de Castrelos

Localizado sano y salvo el usuario de una residencia de Bembrive tras su desaparición en Vigo

Localizado sano y salvo el usuario de una residencia de Bembrive tras su desaparición en Vigo

A juicio una madre que debe 28.000 euros de la pensión de sus hijas

A juicio una madre que debe 28.000 euros de la pensión de sus hijas

Vuelven a condenar a Audasa a devolver parcialmente peajes de la AP-9 por las obras de ampliación

El BNG de Vigo reclama a Caballero que aclare por qué el Saltamontes funcionó sin autorización municipal y no se precintó

El BNG de Vigo reclama a Caballero que aclare por qué el Saltamontes funcionó sin autorización municipal y no se precintó

El PP de Vigo vuelve a pedir el cese de la concejala de Seguridad tras la declaración del jefe de la Policía Local

El PP de Vigo vuelve a pedir el cese de la concejala de Seguridad tras la declaración del jefe de la Policía Local

La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras

La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras
Tracking Pixel Contents