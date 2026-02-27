A juicio una madre que debe 28.000 euros de la pensión de sus hijas

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo sentará en el banquillo de los acusados a una madre que no abonó desde 2018 la pensión de alimentos de sus hijas. La suma asciende ya a los 28.000 euros. La Fiscalía la acusa de un delito de abandono de familia y además del reintegro de dichas cuantías que no abonó, pide para ella una multa económica de casi 5.000 euros.

Los hechos, según se exponen en el escrito de acusación del Ministerio Público datan de 2018 cuando por sentencia firme se le impuso la obligación de abonar al padre de las menores la cantidad de 300 euros mensuales (150 euros para cada una de ellas) en concepto de pensión alimenticia para su cuidado y gastos de educación.

Desde entonces, la acusada, con «total desprecio y abandono de sus obligaciones para con sus familiares más cercanos y con perfecto conocimiento del alcance de su acción, no cumplió con su obligación en ningún momento», expone la Fiscalía.

El padre presentó en mayo de 2025 una denuncia por estos hechos, procediendo a la ejecución forzosa de los bienes de la mujer para poder cobrar las cuotas adeudadas.

Además de la pena de multa y el pago en concepto de responsabilidad civil, la fiscal también solicita la prohibición para la madre de acercarse a menos de 200 metros de las niñas o comunicarse con ellas durante un periodo de dos años.