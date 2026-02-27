Esquerda Unida niega conversaciones formales para una candidatura conjunta de izquierdas en Vigo «de momento»

Esquerda Unida Vigo niega que, «de momento», se hayan producido conversaciones formales con otras fuerzas de izquierdas para la conformación de una candidatura única que represente a este espectro político en las elecciones municipales que se celebrarán dentro de poco más de un año. Esas negociaciones, en todo caso, no empezarán, alegan, hasta que esta formación resuelva sus procedimientos internos, concretamente un proceso de primarias que decidirá las personas que encabezarán el proyecto municipal.

«Esta situación no implica cerrar la puerta a futuros espacios de diálogo o entendimiento entre fuerzas progresistas de la ciudad. EU Vigo está abierta al diálogo, más allá de las propias organizaciones políticas», asegura el coordinador local, Guillermo Crego.

Tal y como publicó ayer FARO, la idea de Sumar Galicia es presentar una gran coalición de partidos de la izquierda alternativa a las elecciones municipales para evitar la dispersión del voto y recuperar la representación de este espectro político en el Concello de Vigo tras el batacazo de Marea en 2023, donde perdió a sus dos ediles. La secretaria de organización de Sumar Galicia, Olga Alonso, abre la puerta a esa alianza con fuerzas como EU o Podemos.