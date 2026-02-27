La escultura de Iago Aspas en Vigo, cada vez más cerca: el Concello da un paso clave para su ejecución

Un día después de certificarse la clasificación del Celta para los octavos de final de la Europa League, el celtismo ve otro sueño cada vez más cerca, colocar junto al estadio de Balaídos una estatua de una leyenda viva del club como Iago Aspas. Según acaba de informar el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el gobierno local acaba de dar luz a una modificación presupuestaria que permitirá incorporar a las cuentas municipales un total de 11 millones de euros para acelerar inversiones y proyectos, entre los cuales se encuentra una partida para hacer realidad la obra que ensalzará la figura de Aspas, cuya instalación está prevista frente a la grada de Marcador, junto a las letras del estadio.

«La escultura cobra cuerpo porque ya tenemos el presupuesto para realizar el homenaje a una persona y a un futbolista clave en la historia del Celta de Vigo», destacó Caballero tras anunciar el acuerdo adoptado, que contempla también actuaciones como la humanización de Serafín Avendaño, una exposición de Julio Verne, la reforma de la plaza Fernando Elorrieta Rey o más fondos para las fiestas de la ciudad, entre otras cosas. «Esto es trabajar para la ciudad», concluyó el regidor.

No fue el único tema de la junta de gobierno en clave inversora, ya que también se dio cuenta del proceso de contratación para activar la primera fase del millonario plan de asfaltados en todo el término municipal. En primavera, se actuará en 23 de las 372 calles incluidas en la programación, destinando más de un millón de euros de forma inmediata. El montante total del plan supera los 26 millones.