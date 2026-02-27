Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  5. El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
  6. Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  8. Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo

Adif rebaja la velocidad en 30 tramos de líneas que conectan Vigo por incidencias

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Cristina Fente, catedrática en Nutrición y Bromatología: «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»

El fútbol ya no es el rey de los recreos: colegios de Vigo apuestan por patios dinámicos e inclusivos

Un gran manto cubre el cielo de la ría de Vigo: ¿lengua de niebla o polvo sahariano?

La Xunta pone fecha a la finalización de las primeras viviendas protegidas en el futuro barrio residencial de Vigo

El jefe de la Policía Local de Vigo confirma que no hubo orden expresa de precinto del saltamontes

Quince ideas surgidas en las aulas y laboratorios de la Universidad de Vigo para mejorar el futuro económico de Galicia

