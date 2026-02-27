La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras

El pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó este viernes la reprobación de la gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y solicitó formalmente su dimisión, al considerar que su departamento mantiene una «constante y reiterada discriminación» hacia la provincia y un «castigo» en las inversiones en infraestructuras frente a otras comunidades.

La iniciativa, impulsada por el PP, salió adelante gracias a la mayoría absoluta de la corporación provincial y con el voto en contra del PSOE, al que los populares reprochan haber «defendido» al ministro pese a lo que califican como «abandono y maltrato» del territorio.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, justificó la petición de dimisión con un argumento de fondo: el deterioro de las conexiones de la provincia. «La provincia de Pontevedra quiere decir basta ya a un ministro que lo único que está haciendo es aislar a nuestra provincia por tierra, mar y aire», sostuvo. Sánchez criticó además lo que denominó el «ridículo» de la única visita del ministro a Vigo, «hace más de dos años», cuando —según dijo— llegó «con unos Reyes Magos a dar besos a los trenes». A su juicio, la provincia entra «en un claro retroceso» y «no hay perspectivas de solución», por lo que defendió «atajar el problema de raíz» con la salida del ministro.

En el listado de motivos que el PP vincula a Vigo, la formación sitúa problemas ferroviarios que, según expone, llegaron a incomunicar a la ciudad, la supresión del AVE por Cerdedo, los retrasos de la Salida Sur hacia Portugal, que —según la moción— se aplazaría «al menos hasta 2038», y el proyecto del túnel hacia la A-52, al que atribuyen un presupuesto de 400 millones de euros. A ello suma el «desmantelamiento» del aeropuerto de Peinador, el trato al Puerto de Vigo, que —según los populares— queda fuera de la red nodal y recibirá hasta 2029 menos de 200 millones en inversiones frente a más de 360 en A Coruña.

Bloqueo AP-9

La moción incluye también el reproche por el bloqueo de la transferencia a Galicia y de la gratuidad de los peajes de la AP-9, mientras que, según el PP, en otras comunidades se aprueban liberalizaciones de tasas. En el área de Pontevedra, los populares añaden la paralización de la reforma del nudo de Bombeiros, la falta de solución a los anegamientos de la PO-11 entre la capital y Marín y los problemas asociados a la construcción de la A-57.

El PP extendió además el foco a toda la provincia, citando incidencias ferroviarias —retrasos, averías o falta de servicio— en municipios como Vilagarcía, Pontecesures, Catoira, As Neves, O Porriño o Tui, entre otros. Y denunció el «pésimo y peligrosísimo estado» de los 317,5 kilómetros de carreteras nacionales que atraviesan 28 concellos pontevedreses.

En este último capítulo, Sánchez afirmó que las vías estatales están en «condiciones tercermundistas» y suponen un «claro riesgo» para los usuarios, vinculando el deterioro a un mantenimiento insuficiente que, según denunció, «se convirtió en inexistente» con el actual ministro. También citó incumplimientos de proyectos comprometidos en Ponteareas, Caldas, Cuntis, Forcarei o Cerdedo-Cotobade, y cerró su intervención reclamando, «por las vidas y la seguridad» de los pontevedreses, que Puente «admita su incompetencia o mala fe» y deje el cargo.