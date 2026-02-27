Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Detenido en Castrelos tras huir y agredir a un policía cuando intentaba vender droga

El sospechoso fue sorprendido en plena transacción y uno de los agentes resultó herido leve durante el forcejeo

Avenida de Castrelos.

Avenida de Castrelos. / Google Maps

R. V.

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana en la zona de Castrelos a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y atentado a agente de la autoridad, tras ser sorprendido cuando, supuestamente, realizaba una venta de droga en la vía pública.

Los hechos ocurrieron durante un dispositivo preventivo del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD). Los agentes observaron cómo el ahora detenido, que mostraba una actitud nerviosa y esquiva, se aproximaba a otro individuo con el que intercambió objetos en una operación que levantó sospechas.

Cuando los policías procedieron a identificarlos, el presunto vendedor emprendió la huida a la carrera. Fue alcanzado a escasos metros, momento en el que propinó un puñetazo a uno de los agentes, iniciándose un forcejeo antes de ser reducido.

En el registro posterior se le intervinieron cuatro envoltorios con sustancia estupefaciente, mientras que al comprador se le incautó otro paquete de similares características. Uno de los agentes sufrió lesiones leves.

Noticias relacionadas

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  5. El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
  6. Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  8. Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo

Cardiología del Álvaro Cunqueiro consolida INNOVA-VIGO como foro internacional de innovación cardiovascular

El Concello de Vigo renueva su apoyo a O Marisquiño: esta es la cifra que aporta

El Concello de Vigo renueva su apoyo a O Marisquiño: esta es la cifra que aporta

Detenida tras asaltar un bar de madrugada y agredir a la empleada de limpieza

Detenida tras asaltar un bar de madrugada y agredir a la empleada de limpieza

Detenido en Castrelos tras huir y agredir a un policía cuando intentaba vender droga

Detenido en Castrelos tras huir y agredir a un policía cuando intentaba vender droga

La metamoforsis de la Plaza de España de Vigo implica cambiar el trazado de una de las calles colindantes

La metamoforsis de la Plaza de España de Vigo implica cambiar el trazado de una de las calles colindantes

Vuelven a condenar a Audasa a devolver parcialmente peajes de la AP-9 por las obras de ampliación

Binter amplía vuelos en el aeropuerto de Vigo y superará los 100 aviones mensuales con Canarias

Binter amplía vuelos en el aeropuerto de Vigo y superará los 100 aviones mensuales con Canarias

La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras

La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras
Tracking Pixel Contents