Detenido en Castrelos tras huir y agredir a un policía cuando intentaba vender droga

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana en la zona de Castrelos a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y atentado a agente de la autoridad, tras ser sorprendido cuando, supuestamente, realizaba una venta de droga en la vía pública.

Los hechos ocurrieron durante un dispositivo preventivo del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD). Los agentes observaron cómo el ahora detenido, que mostraba una actitud nerviosa y esquiva, se aproximaba a otro individuo con el que intercambió objetos en una operación que levantó sospechas.

Cuando los policías procedieron a identificarlos, el presunto vendedor emprendió la huida a la carrera. Fue alcanzado a escasos metros, momento en el que propinó un puñetazo a uno de los agentes, iniciándose un forcejeo antes de ser reducido.

En el registro posterior se le intervinieron cuatro envoltorios con sustancia estupefaciente, mientras que al comprador se le incautó otro paquete de similares características. Uno de los agentes sufrió lesiones leves.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial.