Detenida tras asaltar un bar de madrugada y agredir a la empleada de limpieza

La mujer fue localizada poco después con una de las botellas sustraídas

Dos mujeres agentes de la Policía Nacional patrullando en la zona de Vialia.

Dos mujeres agentes de la Policía Nacional patrullando en la zona de Vialia. / Marta G. Brea

R. V.

La rápida intervención del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) permitió detener a una mujer acusada de un robo con violencia cometido en un establecimiento hostelero de Vigo durante la madrugada.

Según informó la Policía Nacional, la sospechosa accedió al interior del local sin autorización y sustrajo varias botellas de la barra mientras una trabajadora de limpieza realizaba sus labores.

Al verse sorprendida, la presunta autora reaccionó de forma violenta y propinó un cabezazo en el rostro a la empleada, que cayó al suelo a consecuencia del golpe.

Tras recibir el aviso, los agentes realizaron una batida por la zona y localizaron a una mujer que coincidía con la descripción facilitada por la víctima. En el momento de la identificación, portaba una de las botellas sustraídas.

Fue detenida como presunta autora de un delito de robo con violencia y puesta a disposición judicial.

Vuelven a condenar a Audasa a devolver parcialmente peajes de la AP-9 por las obras de ampliación

