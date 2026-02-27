El crossfit se expande en Vigo: esta cadena está a punto de abrir un nuevo centro

El crossfit es una de las disciplinas deportivas de moda. Combina ejercicios funcionales de halterofilia, gimnasia y acondicionamiento cardiovascular. Se popularizó en los 2000, aunque a Vigo tardó algunos años más en llegar, pero hora ya es un viejo conocido, que cuenta con varios boxes (así se llaman los centros de entrenamiento para este deporte).

El auge del fitness también está viviendo su propia expansión: la ciudad está apunto de abrir tres nuevas cadenas de gimnasios. Una de ellas, Metropolitan, podría hubicarse en las instalaciones vacías del Centro Comercial Camelias.

De las nuevas instalaciones de Crossfit se conocen más detalles. Se ubicará en la Carretera de Moledo número 8, próxima a la avenida de Madrid. Se trata de una ampliación para la cadena Max Effort, que ya tiene un box en Vigo y otro en A Coruña. Ocupan el espacio de otra empresa dedicada al mismo deporte desde hace años.

Desde el centro explican que es una apuesta más grande, con oficinas y salas multidisciplinares, aunque la esencia es la misma. «Nosotros trabajamos con un modelo donde integramos la prevención de lesiones y la readaptación. En nuestras clases tenemos un público heterogéneo, es decir, tenemos gente mayor, personas lesionadas, otros que están en forma, incluso muy en forma, entonces planteamos un modelo en el que todo el mundo está incluido», explican.