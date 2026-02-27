Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Vigo renueva su apoyo a O Marisquiño: esta es la cifra que aporta

Aprobado el convenio de colaboración para garantizar la celebración del festival, camino de su vigésimo sexto aniversario

Abel Caballero reprocha a Xunta y Diputación su falta de colaboración

Una de las pruebas de la última edición de O Marisquiño.

Una de las pruebas de la última edición de O Marisquiño. / Alba Villar

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El Concello de Vigo blinda su apoyo a O Marisquiño de cara a la edición del próximo verano con la aprobación en junta de gobierno del convenio con el que consigna más de 1,3 millones de euros, aportación puesta en valor por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. «Financiamos la totalidad y hacemos que sea completamente gratuito para los asistentes, especialmente gente joven», subrayó el regidor, poniendo en valor que Vigo pueda seguir albergando el festival de deporte urbano más importante del mundo en la época estival.

El certamen, camino ya de su vigésimo sexto aniversario, se ha consolidado como escenario de algunos de los deportistas más brillantes en sus especialidades, pero también ofreciendo actuaciones musicales y otras actividades. La previsión es que se superen los 150.000 asistentes.

Por otro lado, el alcalde vigués reprochó tanto a Xunta como a Diputación no realizar ninguna aportación a O Marisquiño «cuando sí están apoyando fuera de Vigo festivales por docenas».

El Concello de Vigo renueva su apoyo a O Marisquiño: esta es la cifra que aporta

