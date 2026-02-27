El Concello de Vigo culmina una nueva cubierta en el Baltasar Pujales tras invertir casi 800.000 euros en el campo de Bouzas

El gobierno local cerró esta semana una nueva actuación en el campo de fútbol Baltasar Pujales, en Bouzas, donde el Concello cifra en casi 800.000 euros la inversión acumulada en los últimos años. El alcalde, Abel Caballero, visitó este viernes la instalación para comprobar la finalización de la obra de una nueva cubierta, acompañado por la teniente de alcalde, Carmela Silva, y la concejala de Benestar Social, Yolanda Aguiar.

La intervención más reciente, con un presupuesto de 300.000 euros, consistió en la instalación de la estructura de cubierta e incluyó además la dotación de nueva iluminación y la renovación de las canalizaciones para la recogida de aguas del campo, según detalló el Concello.

Caballero encuadró esta obra en una secuencia de mejoras en la instalación municipal. Recordó que el Ayuntamiento reformó los vestuarios en 2025 y que, en 2019, se renovó el césped por un importe superior a 350.000 euros, actuaciones que, sumadas, elevan el montante total hasta esos cerca de 800.000 euros.

El regidor defendió el gasto realizado y lo vinculó a la actividad deportiva de la zona. «Son cartos moi ben gastados porque o Rápido de Bouzas ten moita base, con escolas deportivas no que participan moitos mozos e mozas», señaló durante la visita al campo.