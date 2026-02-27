Cardiología del Álvaro Cunqueiro consolida INNOVA-VIGO como foro internacional de innovación cardiovascular

El servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro reforzó esta semana la proyección del simposio INNOVA-VIGO, que alcanzó su séptima edición convertido en un foro de referencia para actualizar conocimientos y compartir innovaciones en prevención, diagnóstico y terapéutica de la patología cardiovascular.

El encuentro se celebró los días 25 y 26 en el propio hospital vigués y reunió a especialistas procedentes de centros hospitalarios y universidades de España, Italia y Portugal. Según la información facilitada por la organización, el simposio sirvió para presentar resultados de proyectos de investigación e innovación recientes y de impacto en el ámbito cardiovascular.

La edición INNOVA-VIGO 2026 estuvo organizada por el servicio de Cardiología del área sanitaria de Vigo, la Fundación Interhospitalaria de Investigación Cardiovascular, la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. A lo largo de dos jornadas, participaron ponentes de hospitales de Vigo, Pontevedra, Ourense, Madrid y Barcelona, además de especialistas de Barcelos (Portugal) y Milán (Italia).

Nuevas técnicas

Las sesiones abordaron, entre otros ámbitos, nuevas técnicas en el estudio y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, cuidados cardiológicos agudos, farmacología cardiovascular e innovación en terapias para insuficiencia cardiaca. El programa se estructuró en 32 ponencias distribuidas en dos tardes y con moderación de los responsables del simposio: el jefe de Cardiología del área sanitaria de Vigo, Andrés Íñiguez, y el director de la Unidad de Investigación Cardiovascular del mismo servicio, Víctor Alfonso Jiménez.

Aunque el simposio se desarrolló de forma presencial en el salón de actos del Álvaro Cunqueiro, su principal diferencial volvió a ser la emisión simultánea online, que amplía de forma notable el alcance internacional del evento. De hecho, el horario vespertino —entre las 16.00 y las 19.30 horas— se diseñó para facilitar el seguimiento desde el extranjero, especialmente desde Latinoamérica. La organización estima que la difusión por esta vía rondó el millar de asistentes, con especial seguimiento en países como Portugal, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Panamá, Honduras o El Salvador.

Noticias relacionadas

Con este formato híbrido, INNOVA-VIGO consolida una fórmula que combina el intercambio científico presencial con una ventana estable al exterior, reforzando a Vigo como punto de encuentro para profesionales interesados en los avances más recientes en cardiología y en la aplicación clínica de la innovación.