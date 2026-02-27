El BNG de Vigo reclama a Caballero que aclare por qué el Saltamontes funcionó sin autorización municipal y no se precintó

El BNG de Vigo reclamó este viernes al gobierno local que publique “de manera inmediata” el correo electrónico remitido desde la Concellería de Seguridade a la Policía Local en el que se comunicaba que el Saltamontes, la atracción implicada en el accidente de las fiestas de Matamá del 3 de agosto de 2024, carecía de autorización municipal.

La formación nacionalista sitúa su petición en el marco del proceso judicial abierto por aquel suceso, en el que falleció Iván Castaño, de 36 años. Cuando se cumplen 573 días del accidente, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, insistió en que sigue sin respuesta la pregunta que el Bloque plantea desde el primer momento: «573 días despois a pregunta segue a ser a mesma: se a atracción non tiña autorización municipal, por que se permitiu que funcionase e por que non se precintou?».

El BNG considera que la declaración del jefe de la Policía Local en sede judicial introduce un elemento «muy relevante» para delimitar responsabilidades. Según trasladó Igrexas, el mando policial aseguró que nunca recibieron instrucción de inmovilizar o precintar la atracción, una medida que, a juicio del portavoz nacionalista, «podería ter evitado a morte».

En concreto, el Bloque sostiene que, aunque en el correo se comunicaba que la instalación carecía de permiso por falta de documentación, no constaba ninguna instrucción expresa de inmovilización. Y añade un elemento de contexto político: apunta a que la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño, y su jefe de servicio habrían intentado derivar responsabilidades hacia la Policía Local invocando esa misma comunicación electrónica.

Por todo ello, Igrexas exigió al alcalde, Abel Caballero, como máximo responsable, que haga público «hoy mismo» el contenido íntegro del mensaje. «As viguesas e vigueses non merecen máis opacidade nin máis evasivas», afirmó, recordando que el gobierno municipal —según denuncia el BNG— lleva 573 días sin ofrecer explicaciones claras y vetando la creación de una comisión de investigación.

El Bloque concluye que la ciudadanía «ten dereito a coñecer a verdade» para aclarar quién asumió la decisión de no precintar la atracción pese a carecer de autorización, una cuestión que vuelve a colocarse en el centro del debate tras las últimas declaraciones conocidas en el procedimiento judicial.