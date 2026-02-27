Binter amplía vuelos en el aeropuerto de Vigo y superará los 100 aviones mensuales con Canarias

Binter vuelve a crecer en el aeropuerto de Vigo. Nuevo año y nuevo impulso. Tras consolidar la ruta a Tenerife Norte con un vuelo diario y abrir hasta cinco frecuencias semanales a Las Palmas de Gran Canaria, la compañía mejorará todavía más esta última conexión el próximo verano. Desde que aterrizó por primera vez en mayo de 2018 en Peinador y convirtió a la terminal olívica en la primera española de su red en la Península Ibérica, la aerolínea canaria no sabe lo que es dar pasos atrás en la pista viguesa.

Binter opera actualmente cinco días a la semana entre Vigo y el aeropuerto de Gran Canaria. Según ha podido saber este periódico, a partir del próximo 15 de junio sumará un día más de operaciones que mantendrá al menos hasta el 30 de septiembre de 2026. Con esta nueva mejora pasará a tener vuelo todos los días de la semana menos los sábados.

La compañía canaria incorporará el lunes a su operativa entre Peinador y el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Este nuevo avión supone pasar de una oferta semanal de 1.320 plazas a casi 1.600 (ida y vuelta).

La mejora de la ruta entre Vigo y Gran Canaria es todavía mayor si se compara con los mismos meses del verano pasado, cuando operó dos días menos a la semana que los que tendrá en 2026, con lo que ofertará 528 plazas semanales más que en la temporada estival de 2025.

Foto de archivo de un avión de Binter en el aeropuerto de Peinador. / Jose Lores

Ruta a Tenerife

La otra ruta que opera Binter en Vigo, Tenerife Norte, se mantendrá durante el verano de 2026 con el vuelo diaro al que llegó el pasado 4 de diciembre. En este caso, la oferta de plazas también se disparará respecto a la campaña estival de 2025, cuando tuvo dos vuelos a la semana menos. De 1.320 asientos semanales pasa a 1.848.

En total, Binter llegará a tener 13 frecuencias semanales en Vigo hacia el archipiélago canario y superará por primera vez los 100 vuelos mensuales (ida y vuelta) a partir del 15 de junio. La apuesta de Binter por el aeropuerto de Peinador ha hecho que se coloque ya incluso por encima de la oferta de aviones que tiene Vueling entre Vigo y Barcelona.

Binter rompió en 2025 por primera vez la barrera de los 100.000 pasajeros en Peinador al alcanzar 102.460 (casi el 10% del tráfico total del aeropuerto). Operó 937 vuelos y puso en el mercado más de 123.684 plazas divididas entre Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria. El último año lo cerró con una ocupación media del 82,84%.