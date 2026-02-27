Abre en Vigo una nueva oficina de marketing digital para pymes

RS Locals, la unidad especializada en marketing digital de proximidad del grupo Roi Scroll, consolida su crecimiento con la apertura de sus nuevas oficinas en Vigo. Se trata de un paso estratégico con el que la compañía busca responder a la creciente demanda de soluciones digitales eficaces por parte de pequeños negocios y pymes.

La firma es clave dentro del grupo y se centra en acompañar a negocios locales que ya funcionan con éxito en el ámbito offline, pero que necesitan que su presencia digital esté alineada con el crecimiento.

Las nuevas instalaciones se ubican en Porta do Sol, frente a la sede de Roi Scroll, también situada en este enclave estratégico de la ciudad. La proximidad física entre ambos equipos refuerza el trabajo coordinado dentro del grupo, facilita la alineación estratégica y permite una mayor agilidad en el desarrollo de soluciones digitales adaptadas a la realidad de los negocios locales.

Para Javier Barreira, CEO del grupo, «RS Locals nace de una convicción muy clara: las pequeñas y medianas empresas no necesitan más complejidad en marketing, sino claridad, criterio y ejecución. Hemos aplicado todo el aprendizaje estratégico de Roi Scroll para convertirlo en decisiones concretas y resultados reales para los negocios locales».

Frente a soluciones genéricas, RS Locals apuesta por un enfoque práctico y orientado a resultados, adaptado al entorno local y centrado en combinar visibilidad, reputación digital y captación de clientes. «Muchos negocios locales cuentan con un buen producto y una base sólida de clientes, pero su estrategia digital no está alineada con el nivel real de su negocio. RS Locals es nuestra respuesta natural a esa realidad», añade Barreira.

La apertura de estas nuevas oficinas supone un nuevo hito en la evolución de RS Locals, que desde este espacio continuará reforzando su presencia en Galicia y sentando las bases para su expansión a otros mercados, apoyándose en la experiencia, la estructura y la visión estratégica del grupo Roi Scroll.