Abel Caballero vuelve a replicar a Rafael Louzán por el Mundial 2030: «Vigo tiene mucho más en marcha que otras ciudades»

La polémica por la elección de Vigo como sede del Mundial 2030 se aviva después de que, este jueves, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, desvelase que la FIFA visitará las candidatas españolas a principios de marzo para escrutar los avances en los proyectos y descargarse en los municipios trabajar en los avances de sus proyectos. Ante esto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha arremetido contra el máximo responsable de la RFEF por negar los avances de la ciudad olívica.

«Tenemos más en marcha que en otras ciudades, mucho más que otros campos propuestos. Se ve que estamos acabando la grada de Gol y que está en marcha la reforma de Tribuna y así se lo comunicamos. ¿Por qué no envía nuestro nombre a la FIFA? Si se lo enviasen vendrían a visitar Vigo también, pero no lo hace, está yendo frontalmente contra esta ciudad», apuntó Caballero en un audio remitido a los medios. Insistió también en que la FIFA concedió 11 sedes a España y, tras la renuncia de Málaga el pasado verano, son diez las que siguen en liza para los organizadores del Mundial.

Por otro lado, Caballero contestó a la petición trasladada por el PP vigués de que traslade la próxima semana en su reunión con la ministra de Deportes, Milagros Tolón, la reivindicación de que el Gobierno central asuma el compromiso de financiar el 25% de las obras necesarias para contar con un estadio mundialista. El regidor recordó a los populares que el Ejecutivo estatal no participa en la financiación de ningún estadio, sino que su competencia se ciñe al ámbito de las infraestructuras. En este sentido, volvió a exigir a la Xunta y a la Diputación que se impliquen en la reforma de Balaídos.