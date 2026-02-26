Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta suma apoyos en su batalla ante el Gobierno para forzar el rescate de la AP-9

La conselleira María Martínez Allegue se reúne con En Colectivo, que forzó la resolución de Bruselas que decreta la ilegalidad de la concesión

La conselleira María Martínez Allegue con Diego Maraña, de En colectivo.

R. V.

Vigo

La Xunta sigue moviendo ficha para recabar apoyos y hacer fuerza para que el Gobierno central proceda a rescatar la concesión de la AP-9. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este jueves una reunión con el portavoz de En Colectivo, Diego Maraña, para informarle de la decisión del Gobierno gallego de presentar un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Estado la información enviada a la Comisión Europea en respuesta al dictamen motivado sobre la prórroga de la concesión.

En Colectivo ha sido pieza clave en todo este proceso, ya que presentó la reclamación ante Bruselas en un proceso que terminó con la Comisión Europea elaborando un dictamen que certifica que la prórroga concedida en el 2000 por el Gobierno de José María Aznar fue ilegal al quebrantar la legislación comunitaria.

La reunión de Martínez Allegue se enmarca en los encuentros que la Xunta está manteniendo con distintos colectivos y asociaciones para tejer un frente común en la reivindicación de una AP-9 libre y gratuita, insistiendo en que los estudios demuestran que es beneficioso rescatar la concesión.

