La Xunta de Galicia pone fecha a la finalización de las primeras viviendas protegidas en el futuro barrio residencial de Vigo

La expansión de Vigo hacia el suroeste del término municipal quema etapas administrativas después de que la Xunta haya publicado en el Diario Oficial de Galicia el anuncio de la aprobación inicial del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar el ámbito del Ofimático, un trámite que permite abrir el plazo de 15 días naturales de exposición pública para conocer los pormenores del proyecto y, en su caso, presentar alegaciones. La intención del Gobierno gallego es conseguir que se levanten un total de 2.008 viviendas, prácticamente todas con carácter de protección permanente, en un ámbito de más de 21.000 metros cuadrados comprendido entre la avenida de Madrid, la rúa Anduriña y la parroquia de Lavadores.

Para ello, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, establece un cronograma ambicioso, con la intención de que entre 2029 y 2030 puedan estar ya listos para entrar a vivir los primeros bloques de edificios, que desarrollarán constructoras y promotoras privadas que concursen por las parcelas que habilitará la Xunta con el proyecto de urbanización del suelo, que requerirá un desembolso público que nunca será inferior a los 22 millones de euros, mientras que la inversión inducida al sumar el gasto de las empresas que hagan las viviendas ascendería a los 350 millones.

Allegue desveló la hoja de ruta este jueves a Vigo, en una comparecencia para desgranar el proyecto en la que estuvo acompañada por el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García; la delegada de la Xunta en la ciudad, Ana Ortiz; y Xavier Rivas, director de la empresa Ótima, que ha capitaneado el diseño del proyecto. El objetivo del Gobierno gallego es disponer de los informes sectoriales en el plazo máximo de dos meses para así continuar la tramitación burocrática y que el PIA esté aprobado definitivamente en el último trimestre de este año, para así estar en condiciones de licitar la urbanización en 2027 y que las máquinas empiecen a trabajar en 2028 en el desarrollo del suelo, construyendo nuevos viales, con más de medio millar de plazas de aparcamiento libres, las zonas verdes con 2.200 nuevos árboles o las dotaciones públicas, incluida una residencia juvenil que promoverá la Xunta.

Xavier García explica los detalles del proyecto ante la mirada de Ana Ortiz, María Martínez Allegue y Heriberto García. / Fdv

«O obxectivo é poder simultanear as obras de urbanización coa dos edificios, con prazos de entre 15 e 22 meses para a súa execución, polo que no 2029 ou 2030 algúns xa poderían estar en disposición de ser usados», destacó Martínez Allegue, confirmando que el procedimiento elegido para la promoción de vivienda protegida será, por tanto, diferente al que está en marcha en Navia, donde es la propia Xunta la que licita directamente los edificios residenciales. Durante los próximos meses, además, se irán realizando todos los trámites urbanísticos para las expropiaciones.

Xavier Rivas, como director de la empresa que ha redactado el PIA, fue el encargado de explicar la propuesta que se llevará a cabo, que reduce en unas 300 viviendas la previsión inicial para el ámbito con el objetivo de potenciar las zonas verdes y espacios libres. «Queremos axudar a construír cidade e ordenar una parte inacabada que requiere dun coidado especial para corrixir desequilibrios, todo ello en consonancia co PXOM para evitar distorsións», expuso el reconocido arquitecto vigués. En la parte más cercana a la avenida de Madrid se levantarán los tres bloques residenciales de mayor altura, con bajo y 12 plantas, reservando también espacios para implantar negocios y usos comerciales, todo ello alrededor de una plaza pública con zonas verdes de un tamaño similar al de la Plaza de Portugal.

A partir de ahí, el impacto de los edificios hacia la zona de Lavadores será menor al reducirse las alturas a una horquilla de entre cuatro y seis, terminando junto al barrio do Vilar con una serie de 35 viviendas unifamiliares donde está previsto realojar a los vecinos que sean expropiados. En la parte más próxima a Martínez Garrido y la rúa Pateira, mientras, está contemplada la construcción de los equipamientos públicos que serán cedidos al Concello para que determine su uso, mientras que en las proximidades de los concesionarios de la avenida de Madrid se ubicará la residencia juvenil. Los nuevos viales tendrán, en buena parte de sus secciones entre 16 y 19 metros para garantizar así la construcción de sendas peatonales y ciclistas. Las zonas verdes buscarán también integrarse con el corredor del Lagares.

Las grandes cifras del PIA recogen casi 27.000 metros cuadrados de superficie comercial, 70.172 de zonas verdes y espacios libres o 32.957 de equipamientos públicos. Se instalarán además nuevas líneas de media tensión o tanques de tormentas para garantizar los suministros y las redes de saneamiento y abastecimiento. «É un proxecto fermoso no que estamos traballando arreo e sen descanso, un traballo real que algúns queren negar», puso en valor María Martínez Allegue, garantizando para Vigo este año una inversión de 100 millones en materia de vivienda y recordando la necesidad de acelerar para dar respuesta a los casi 10.000 demandantes que hay ya para disponer de un piso protegido.