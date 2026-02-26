Vigo acoge la Olimpiada Gallega de Química el 13 de marzo

La Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia (Colquiga), anima al alumnado de bachillerato de los centros educativos de la ciudad de Vigo y de su área de influencia a participar la XLIII Olimpiada Gallega de Química, que se celebrará el próximo 13 de marzo de 2026 en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense y Vigo. El plazo para inscribirse finaliza el próximo día 7 de marzo de 2026.

La XLIII Olimpiada Gallega de Química, según destaca Juan Sanmartín, vicepresidente de la Asociación de Químicos de Galicia y coordinador de la prueba, «es una ocasión para poner a prueba los conocimientos de química, medir las capacidades y crecer como estudiante». Señala que la prueba «exige control de nervios, gestión del tiempo, precisión en los razonamientos y claridad en la redacción científica, competencias que acompañaran al alumno a lo largo de toda su trayectoria académica». Y resume así la experiencia: «Te enfrentas a una prueba exigente en un entorno diferente al habitual».

Cartel de la edición de este año. / Olimpiada Gallega de Química

En su opinión y en la de los expertos en didáctica de la química, «es una prueba similar a la PAU y que puedes experimentar antes de hacerla, incluyendo problemas competenciales».

La XLIII Olimpiada Gallega de Química homenajea este año a Pelayo Rubido, un químico ligado profesionalmente al sector de la automoción y fundador del laboratorio de control ambiental Auquilab. Este profesional tuvo un papel clave en la creación y consolidación de las Olimpiadas de Química en España. Fue nombrado en 1986 Coordinador Nacional.

Pruebas de 2026

Las pruebas de la XLIII Olimpiada Gallega de Química en 2026 se realizarán simultáneamente en cinco ciudades gallegas: Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo, el viernes, 13 de marzo, a las 16.30 horas. La Asociación de Químicos de Galicia mantiene abierta la inscripción hasta el 7 de marzo. El alumnado podrá apuntarse vía online en https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2026

El presidente de la Asociación de Químicos de Galicia y decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, Manuel Rodríguez Méndez, recuerda que la Olimpiada Gallega de Química «estimula entre los más jóvenes el interés por la química».

Noticias relacionadas

«Los jóvenes que participan en estas pruebas serán los investigadores que aportarán soluciones para afrontar los nuevos retos del futuro», indica Manuel Rodríguez.