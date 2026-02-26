La UVigo lanza As Nasas, una nueva herramienta para «pescar» emprendedores

La UVigo y la comunidad Startup Galicia presentaron durante el acto de entrega de los Premios Incuvi la iniciativa As Nasas, con la que aspiran a «pescar» nuevos emprendedores.

Gracias a este nuevo programa, cada segundo jueves de mes, un invitado presentará un caso de éxito y resolverá las dudas de los asistentes. Redeiras acogió su primera minisesión de manos de Alexandre Bastos, directivo de Startup Galicia y CEO de Ancora, y Antón Vázquez, cofundador de Alén Space, spin-off de la UVigo especialista en el diseño de satélites y que ya alcanza los 110 empleados. «E seguimos pelexando», añadió.

«As empresas moi basadas en coñecemento son as que necesitamos agora para poder competir», destacó Bastos sobre el actual contexto económico. Y la creación de una iniciativa como As Nasas, que pondrá en contacto a la comunidad de Startup Galicia con los alumnos e investigadores de la UVigo, responde a la necesidad de que «a ciencia dé o salto ao mercado e acompañar a eses emprendedores».