La UVigo lanza As Nasas, una nueva herramienta para «pescar» emprendedores
Alexandre Bastos, de Startup Galicia: «As empresas moi basadas en coñecemento son as que necesitamos agora para poder competir»
La UVigo y la comunidad Startup Galicia presentaron durante el acto de entrega de los Premios Incuvi la iniciativa As Nasas, con la que aspiran a «pescar» nuevos emprendedores.
Gracias a este nuevo programa, cada segundo jueves de mes, un invitado presentará un caso de éxito y resolverá las dudas de los asistentes. Redeiras acogió su primera minisesión de manos de Alexandre Bastos, directivo de Startup Galicia y CEO de Ancora, y Antón Vázquez, cofundador de Alén Space, spin-off de la UVigo especialista en el diseño de satélites y que ya alcanza los 110 empleados. «E seguimos pelexando», añadió.
«As empresas moi basadas en coñecemento son as que necesitamos agora para poder competir», destacó Bastos sobre el actual contexto económico. Y la creación de una iniciativa como As Nasas, que pondrá en contacto a la comunidad de Startup Galicia con los alumnos e investigadores de la UVigo, responde a la necesidad de que «a ciencia dé o salto ao mercado e acompañar a eses emprendedores».
Suscríbete para seguir leyendo
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa