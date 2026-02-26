Ribera Povisa pone el foco en oncohematología y ensayos clínicos en su Consejo de Pacientes

El Consejo de Pacientes de Ribera Povisa celebró en Vigo su XIV reunión, centrada en el trabajo que desarrolla el servicio de oncohematología y en la explicación práctica de cómo funcionan los ensayos clínicos que se realizan en el hospital. En el encuentro participaron 18 asociaciones del área metropolitana, dentro de un órgano creado en mayo de 2022 para habilitar un espacio estable de diálogo entre pacientes y profesionales sanitarios.

Durante la sesión, el hospital trasladó a las entidades asistentes información sobre los proyectos de investigación en marcha y explicó los pasos para que los pacientes puedan participar en ensayos clínicos. La enfermera Paula Martín, coordinadora de investigación clínica y ensayos, respondió a las dudas planteadas por las asociaciones sobre los procesos y los posibles beneficios de formar parte de estos estudios.

La reunión tuvo además como protagonista a ASOTRAME, la Asociación Gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas, que presentó las actividades que desarrolla y su labor de apoyo a los pacientes.

Los asistentes pudieron también conocer con mayor detalle el funcionamiento del servicio de oncohematología. La enfermera gestora de casos Alejandra Román explicó los procesos y protocolos que se aplican en esta unidad y atendió las preguntas surgidas durante su intervención.

En el apartado asistencial, la directora de Enfermería de Ribera Povisa, Cristina Serra, destacó el papel del equipo de enfermería en el seguimiento de los pacientes, la detección precoz de inestabilidades y la asistencia continuada. Subrayó, en particular, la figura de las enfermeras gestoras de caso como punto de contacto y coordinación con el hospital: profesionales que administran agendas, resuelven incidencias con agilidad y contribuyen —según explicó— a evitar visitas innecesarias al centro.