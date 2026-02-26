Quince ideas surgidas en las aulas y laboratorios de la Universidad de Vigo para mejorar el futuro económico de Galicia

Drones para ayudar a recuperar el monte afectado por los incendios o adaptados al ámbito marino en formato low cost, un sistema para cargar los vehículos en farolas, una aplicación de servicios para recorrer el Camino de Santiago, una asesoría especializada en arte, una fábrica de acero y diseños textiles adaptados a las tribus urbanas o enraizados en técnicas artesanales. Quince ideas surgidas de las aulas y laboratorios de la UVigo aspiran a llegar al mercado gracias al apoyo de los Premios Incuvi Emprende.

El acto celebrado en el edificio Redeiras reunió a los emprendedores seleccionados en los tres programas que conforman «un itinerario completo» para llegar a transformar los proyectos iniciales en negocios reales gracias a estancias en preincubadoras, asesoramiento, mentorización y ayudas económicas de un máximo de 1.000 euros. La 16ª edición de Incuvi Emprende seleccionó un total de 11 propuestas, mientras que la 10ª de Incuvi Avanza, para iniciativas más maduras, eligió la consultora artística AF art Advisory, el programa de entrenamiento Ondaviva, y ConsultorIA&DataSafe INnovation, un servicio de asesoramiento sobre riesgos digitales.

El VI Premio Incuvi Consolida recayó en Never(a), de Andrea González, una marca de ropa y accesorios de producción local que ofrece diseños urbanos y de género neutro.

El rector Manuel Reigosa destacó el compromiso de la UVigo con su entorno y su vocación de ser «unha ferramenta útil para a sociedade» a través de la transferencia de conocimiento y el impulso del emprendimiento, una tarea aún pendiente en la universidad española, a través de programas como Incuvi y de la colaboración con empresas e instituciones públicas como Xunta, Diputación y Zona Franca, a la que definió como su socio más destacado «na transmisión do coñecemento ao futuro económico de Galicia».

Por su parte, el delegado del ente estatal, David Regades, ratificó este papel de «aliado» de los emprendedores y de la Universidad. Aseguró que la institución viguesa se ha situado a la cabeza en transferencia y en tender «puentes», lo que supone «un valor para Galicia». Y abogó además por una colaboración entre instituciones al margen de partidos políticos.

Animó a los ganadores a hacer realidad sus ideas recordando casos de éxito como la fábrica de chips SPARC, que partió de la propuesta de un profesor, y las spin-off Marine Instruments, con una cartera de clientes que incluye a Defensa, o Alén Space. «O 50% dos satélites comerciais españois no 2025 se fabricaron cunha idea que naceu na Universidade e nun espacio de Zona Franca», subrayó.

Regades también reconoció el trabajo de Reigosa en los últimos ocho años y del equipo saliente: «Parte do futuro industrial da nosa cidade debe moito a esta universidade».

En el acto también intervino Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta, que calificó de muy importante el papel de las universidades en el emprendimiento y defendió que empresas e instituciones contribuyan a crear un ecosistema propicio y redes de colaboración.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Natalia Caparrini, felicitó a los premiados y celebró el trabajo realizado por el actual equipo de gobierno para «construir una cultura emprendedora» con la ayuda de «colaboradores externos estratégicos y sólidos». Y garantizó a los estudiantes que la UVigo seguirá «acompañando y creyendo» en sus proyectos.