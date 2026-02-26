Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE denuncia una «chapuza» en el «Galicia Fest»

Los socialistas sostienen que el patrocinio se anunció sin tramitación previa

Preparativos para el Galicia Fest de 2025 en el Puerto.

R. V.

El PSOE de Vigo cargó este miércoles contra la organización y tramitación del festival musical «Galicia Fest 2026», al denunciar que la Diputación estaría reincidiendo en supuestas prácticas irregulares ya cuestionadas por los órganos de control interno. Según sostienen los socialistas, el evento fue anunciado y presentado públicamente sin que, a esa fecha, se hubiese abierto siquiera un expediente administrativo para el patrocinio, pese a que la normativa de contratación pública exige la tramitación previa antes de cualquier compromiso o publicidad.

La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, enmarca la denuncia en una reiteración de lo ocurrido el año pasado y eleva el tono contra el gobierno provincial que preside Luis López: «Chove sobre mollado e o Goberno de Luis López segue comportándose como un chiringuito».

