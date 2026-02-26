Policía Nacional y Local intervienen drogas en locales de ocio de Vigo y denuncian a uno por permitir fumar

Agentes de la Policía Local y Nacional de Vigo, así como de la Inspección de Trabajo, han aprehendido varias sustancias estupefacientes en varios locales de la ciudad, así como tramitado denuncias por permitir fumar en su interior y otras irregularidades. Fue, según informa el cuerpo nacional, durante un operativo de colaboración realizado el pasado fin de semana.

El dispositivo, orientado a reforzar la seguridad ciudadana y prevenir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en entornos de ocio, permitió realizar diversas comprobaciones en locales de ocio y registros preventivos a los clientes de los establecimientos inspeccionados. Como resultado, los agentes levantaron varias actas por aprehensión y consumo de sustancias estupefacientes, tras intervenir diferentes tipos de drogas a distintos usuarios durante las inspecciones. Asimismo, se tramitaron propuestas de sanción por falta de respeto hacia los agentes intervinientes.

Por su parte, la Policía Local de Vigo centró sus labores en la comprobación de aspectos relacionados con las licencias municipales, así como en la verificación de la existencia de seguros de responsabilidad civil en vigor y del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los locales: aforo, extintores, salidas de emergencia, accesibilidad, salubridad, higiene y niveles acústicos.

En uno de los establecimientos inspeccionados se confirmaron diversas deficiencias, observándose además que el suelo se encontraba lleno de múltiples colillas de cigarrillos, lo que evidenciaba la permisividad del consumo de tabaco en el interior. Por estos hechos, la Policía Local tramitó un acta de propuesta de sanción al responsable del local tanto por permitir fumar dentro del establecimiento como por la venta de tabaco incumpliendo las limitaciones previstas en la normativa, tras comprobarse la existencia de numerosas cajetillas expuestas a la vista de clientes y trabajadores. Asimismo, se tramitó un acta por infracción administrativa a un cliente que fue localizado fumando en el interior del local.

De forma paralela, Inspección de Trabajo supervisó el cumplimiento de la normativa laboral en los locales inspeccionados. Tras las comprobaciones realizadas, el organismo iniciará los correspondientes procedimientos sancionadores en relación con las posibles irregularidades detectadas.

Desde la Policía Nacional informan que mantiene de forma constante este tipo de dispositivos en zonas de ocio nocturno con el objetivo de prevenir conductas que afectan a la convivencia, reducir la presencia de sustancias ilegales y garantizar espacios seguros para la ciudadanía. Estas actuaciones, desarrolladas de manera coordinada con otros organismos y cuerpos policiales, forman parte de la estrategia preventiva que la Comisaría Local de Vigo-Redondela impulsa de manera continuada.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana y el cumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos son elementos esenciales para mantener entornos de ocio responsables y seguros.