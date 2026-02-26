Nuevo cambio en la Porta do Sol de Vigo: el Concello transformará los locales bajo la plaza de Argüelles

El Concello de Vigo da otro paso en la transformación de la Porta do Sol en un lugar icónico de la ciudad. A la exitosa peatonalización que se extiende ya hasta Paseo de Alfonso, el gobierno local quiere sumar ahora la reforma integral de los locales comerciales situados bajo la plaza de Argüelles, para lo que aprobará este viernes en junta de gobierno local un proyecto. Hasta la zona se desplazó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, junto a la primera teniente de alcalde, Carmela Silva.

«Es una nueva mejora para seguir rehaciendo Porta do Sol en una zona con muchas posibilidades que se deterioró y donde haremos una edificación acorde con el conjunto», subrayó Caballero, recordando que también está en marcha una actuación para renovar los locales comerciales que había en la rúa Carral, «que estaban impresentables».

No es el único asunto que llegará a la junta de gobierno local este viernes en clave urbanística. En la reunión también se abordará el proyecto de la duodécima edición del programa de medianeras, que permitirá realizar 13 nuevos murales y reparar otro dos, actuaciones previstas en Teis, Anduriña, Calvario, Tomás Alonso, Castelao, Pardillo, Toxal, Cordoeira, Vázquez Varela, Colombia, colegio María Inmaculada, Ribadavia, Lavadores, Hispanidad y Cataluña.

«Es embellecer la ciudad, cambiar el contexto estético de las zonas y una forma de revitalizar el entorno urbano», explicó Caballero, poniendo en valor que Vigo sea una de las ciudades con más murales al aire libre.