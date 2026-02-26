Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Vigo insiste en reclamar al Gobierno que financie la reforma de Balaídos para el Mundial 2030

La presidenta local, Luisa Sánchez, pone «deberes» a Caballero ante su reunión con la ministra

El CSD ha apuntado en varias ocasiones que no costeará obras en ningún estadio

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, junto a los ediles Fernando G. Abeijón y Miguel Martín en un pleno municipal

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, junto a los ediles Fernando G. Abeijón y Miguel Martín en un pleno municipal / Marta G. Brea

R. V.

Vigo

El PP de Vigo reafirmó este jueves su apoyo a que Vigo sea sede del Mundial 2030 pero ha advertido al alcalde de que, de cara a su reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, tiene «deberes» y que no puede ir a Madrid «solo de paseo».

En declaraciones a los medios al pie del estadio de Balaídos, la presidenta del PP vigués y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, recordó que el organismo provincial ya financia al 50% las obras de reforma del estadio municipal. Y también ha recordado el apoyo del grupo 'popular' en el pleno a la candidatura viguesa, llegando a impulsar una declaración institucional y una moción en ese sentido «que fue rechazada por el señor Caballero y por el PSOE».

Contabilizado el apoyo del Concello y de la Diputación, ha recordado que la Xunta también ha trasladado su disposición a apoyar a Vigo si es elegida sede, compartiendo gastos con las anteriores administraciones y también con el Ejecutivo central. «Nos falta el Gobierno central», ha apuntado.

Comparativa con Rusia o Brasil

Por ello, de cara a la reunión prevista para el próximo lunes entre el alcalde y la ministra de Deportes, el PP ha querido «poner deberes» al regidor: «Que no se le ocurra volver a Vigo sin traer comprometido el 25% de financiación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

Al respecto, ha recordado que ha sido el Gobierno central el que se ha propuesto como sede y que otros gobiernos de países que han acogido este evento deportivo asumieron la financiación de las obras y preparativos, como Brasil o Rusia. Sin embargo, desde el CSD y el ejecutivo ha insistido en varias ocasiones que asumirán solamente funciones de apoyo y no aportarán fondos para la construcción de ningún estadio.

«Así que lo que le pedimos es precisamente eso, que traiga el compromiso de la financiación del Gobierno de Pedro Sánchez (...), y que no vaya a Madrid solo de paseo, que no haga lo mismo que hizo cuando fue a Las Rozas a reunirse con la Real Federación Española de Fútbol, que fue con un tono y con unas palabras muy gruesas que no consiguieron absolutamente nada», ha señalado Luisa Sánchez.

