Mundial 2030
El PP de Vigo insiste en reclamar al Gobierno que financie la reforma de Balaídos para el Mundial 2030
La presidenta local, Luisa Sánchez, pone «deberes» a Caballero ante su reunión con la ministra
El CSD ha apuntado en varias ocasiones que no costeará obras en ningún estadio
El PP de Vigo reafirmó este jueves su apoyo a que Vigo sea sede del Mundial 2030 pero ha advertido al alcalde de que, de cara a su reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, tiene «deberes» y que no puede ir a Madrid «solo de paseo».
En declaraciones a los medios al pie del estadio de Balaídos, la presidenta del PP vigués y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, recordó que el organismo provincial ya financia al 50% las obras de reforma del estadio municipal. Y también ha recordado el apoyo del grupo 'popular' en el pleno a la candidatura viguesa, llegando a impulsar una declaración institucional y una moción en ese sentido «que fue rechazada por el señor Caballero y por el PSOE».
Contabilizado el apoyo del Concello y de la Diputación, ha recordado que la Xunta también ha trasladado su disposición a apoyar a Vigo si es elegida sede, compartiendo gastos con las anteriores administraciones y también con el Ejecutivo central. «Nos falta el Gobierno central», ha apuntado.
Comparativa con Rusia o Brasil
Por ello, de cara a la reunión prevista para el próximo lunes entre el alcalde y la ministra de Deportes, el PP ha querido «poner deberes» al regidor: «Que no se le ocurra volver a Vigo sin traer comprometido el 25% de financiación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».
Al respecto, ha recordado que ha sido el Gobierno central el que se ha propuesto como sede y que otros gobiernos de países que han acogido este evento deportivo asumieron la financiación de las obras y preparativos, como Brasil o Rusia. Sin embargo, desde el CSD y el ejecutivo ha insistido en varias ocasiones que asumirán solamente funciones de apoyo y no aportarán fondos para la construcción de ningún estadio.
«Así que lo que le pedimos es precisamente eso, que traiga el compromiso de la financiación del Gobierno de Pedro Sánchez (...), y que no vaya a Madrid solo de paseo, que no haga lo mismo que hizo cuando fue a Las Rozas a reunirse con la Real Federación Española de Fútbol, que fue con un tono y con unas palabras muy gruesas que no consiguieron absolutamente nada», ha señalado Luisa Sánchez.
