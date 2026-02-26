Multicines Norte trae a Vigo una semana de cine japonés

Más allá de los grandes y taquilleros estrenos que ofrecen las salas de cine viguesas, Multicines Norte funciona como un pequeño reducto en el que viajar a otros lugares del mundo. No solo por su fidelidad al cine noruego, al italiano o a todas las propuestas que guarden interés, sino porque también son soporte para actividades como la que acaba de proponer la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo: una semana de cine japonés.

La propuesta incluye tres proyecciones a lo largo de la semana que viene, en horas alternas para que todas las agendas puedan adaptarse. Los filmes se pondrán en versión original, pero con subtítulos en castellano, como suelen hacer en estas salas.

El cartel de la VIII Semana del Cine Xaponés en Vigo / Cedida

Desde la sala explican que esta es la octava edición que se celebra. Comenzaron hace ya una década, pero tuvieron que parar dos años por la pandemia.

Qué se podrá ver