Multicines Norte trae a Vigo una semana de cine japonés
Se trata de una colaboración con el departamento de japonés de la Escuela Oficial de Idiomas
Más allá de los grandes y taquilleros estrenos que ofrecen las salas de cine viguesas, Multicines Norte funciona como un pequeño reducto en el que viajar a otros lugares del mundo. No solo por su fidelidad al cine noruego, al italiano o a todas las propuestas que guarden interés, sino porque también son soporte para actividades como la que acaba de proponer la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo: una semana de cine japonés.
La propuesta incluye tres proyecciones a lo largo de la semana que viene, en horas alternas para que todas las agendas puedan adaptarse. Los filmes se pondrán en versión original, pero con subtítulos en castellano, como suelen hacer en estas salas.
Desde la sala explican que esta es la octava edición que se celebra. Comenzaron hace ya una década, pero tuvieron que parar dos años por la pandemia.
Qué se podrá ver
- La luna se levanta de Kinuyo Tanaka. Es un drama familiar de 1955 que sigue la historia de tres hermanas. La historia se centra en el romance entre una de ellas y un amigo de la misma.
- Una pastelería en Tokio de Naomi Kawase es un clásico contemporáneo de 2015. Sentaro, que regenta una pequeña pastelería, busca un ayudante. Dos mujeres solicitan el puesto: la anciana Tokue y la solitaria adolescente Wakana. Cuando la anciana se ofrece a ayudarle, él accede de mala gana, pero ella le demuestra que tiene un don especial. Gracias a su receta secreta, el pequeño negocio comienza a prospera. También la relación entre ambos.
- Tu color de Naoko Yamada es la opción de animación de la VIII Semana do Cine Xaponés en Vigo. Una estudiante es capaz de ver a los demás como colores. Forma grupo con otros dos peculiares alumnos y juntos encuentran un motivo de alegría.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa