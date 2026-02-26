Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un gran manto cubre el cielo de la ría de Vigo: ¿lengua de niebla o polvo sahariano?

Meteogalicia señala que la suma de ambos factores explica la densidad de la misma

La calidad del aire se mantiene en los parámetros normales en las estaciones

Vista de la niebla en la bahía de Bouzas este jueves por la tarde

Vista de la niebla en la bahía de Bouzas este jueves por la tarde / X. V.

Elena Ocampo

Víctor P. Currás

Vigo

¿Un incendio, un nuevo frente de una borrasca o algo anómalo? El cielo de la ría de Vigo quedó cubierto a las seis de la tarde de este jueves con un gran manto que impedía ver con claridad el otro lado de la misma. El fenómeno meteorológico respondía a los avisos de la entrada de una lengua de polvo sahariano en toda la Península Ibérica desde mediados de esta semana. Sin embargo, la «calima» presentaba matices diferentes.

La meteoróloga de MeteoGalicia María Souto asegura que el fenómeno podríadeberse a «la suma de la niebla y el polvo en suspensión», lo que explicaría el color más amarillo de lo normal. Esta tipología, más semejante al humo, ha dificultado la visibilidad en varios puntos de la costa durante este jornada.

La propia agencia de meteorología gallega subió a su cuenta en la red social X -antiguo Twitter- una imagen satelital de la niebla acercándose a la costa, siendo las islas Cíes uno de los primeros puntos en los que toca tierra firme.

Medidas sanitarias

Esta vista sirve como presagio de las lluvias previstas para el viernes en las cuales el polvo podría apreciarse de forma más contundente. Desde Meteogalicia se ha activado el protocolo por partículas en suspensión, recomendando la utilización de mascarillas entre aquellas personas con dificultades respiratorias.

Sin embargo los datos de calidad del aire de toda su red de estaciones muestran que está dentro de los parámetros normales en las principales ciudades gallegas. En puntos del interior como Ourense y Lugo todavía no se cubrieron los cielos, aunque no se descarta de cara a mañana.

Lluvia de barro

En esta ocasión, la irrupción de esta gran masa de aire sahariano también podría producir varios episodios de lluvia de barro en algunas partes de España, donde se espera que a partir del miércoles podrían darse episodios de lluvias dispersas. Este fenómeno se caracteriza por el color rojizo que adquieren las gotas del agua mezcladas con polvo sahariano al caer. Los modelos indican que estas lluvias de barro podría darse en los próximos días en partes de la costa cantábrica y en puntos del norte peninsular cuando el polvo sahariano coincida con la inestabilidad atmosférica.

