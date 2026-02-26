El jefe de la Policía Local de Vigo confirma que no hubo orden expresa de precinto del saltamontes

Una declaración que se alargó durante más de una hora pero que tampoco arrojó toda la luz que las acusaciones y defensas esperaban. El jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo, compareció este jueves ante el juez sustituto de la Plaza nº3 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Vigo en calidad de investigado por el accidente mortal del saltamontes.

Ocurrido el pasado 3 de agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá, en él falleció el vigués Iván Castaño Hervella, de 36 años, y su pareja resultó herida. Carballo ratificó que no recibieron una orden expresa de precinto de la atracción, a la que presuntamente le faltaba documentación para su puesta en funcionamiento.

Es más, el jefe de la policía municipal indicó que a los agentes se les comunicó una «ocupación de la vía pública» e intervienen acudiendo al recinto donde tenían lugar las fiestas de Matamá y observan que dicha atracción no estaba en funcionamiento.

A preguntas únicamente del juez, de la Fiscalía y de su letrado, Carballo respondió sobre las cuestiones relativas al famoso correo electrónico en el que desde la Concejalía de Fiestas y Seguridad se advertía de la desautorización del Saltamontes por falta de documentación. A este respecto, indicó que dicho correo sí llegó al servidor de la Policía Local e incluso el propio oficial que lo leyó dejó constancia en el sistema de «cuándo se abrió». Con todo, confirma que no recibieron petición u orden expresa para su precinto.

Alberto Carballo, a la salida de los juzgados. / Jose Lores

Con esta, ya son más de media docena las declaraciones que acumula un procedimiento al que pocas diligencias más le restan.

Nuevas testificales

El abogado que defiende a la pareja de la víctima mortal confirmó ayer tras la declaración de Carballo que solicitará la testifical de más policías, estando pendiente la estimación o no de nuevas declaraciones de técnicos municipales y una pericial informática sobre dicho correo electrónico.

Por otra parte, desde la defensa de la comisión de fiestas se reiterará la petición de archivo para su presidente. Como ya alegó, el abogado insiste en que el procedimiento debió de seguirse como una licencia y no una declaración responsable ya que los presidentes de la comisiones de fiestas no tienen porqué saber si las atracciones tienen autorización o no, es una «extralimitación».