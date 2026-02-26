Una gran alianza de partidos representará a la izquierda alternativa en las elecciones municipales de Vigo

La conocida como izquierda alternativa, aquella que se distancia del PSOE, desapareció del Concello de Vigo tras no lograr ni un solo concejal en las elecciones municipales de 2023. El batacazo electoral supuso la salida de Rubén Pérez, que había sido durante ocho años el portavoz de Marea de Vigo y concejal en el Ayuntamiento, dando posteriormente el salto a la política nacional como secretario de Estado de Juventud e Infancia, convirtiéndose de esta forma en la mano derecha de la ministra Sira Rego.

Ahora, los partidos que representan a esa izquierda alternativa buscan recuperar el espacio perdido en Vigo. En los últimos meses, Sumar ha intensificado su actividad en la ciudad apoyando manifestaciones como la de esta semana en favor de la educación pública y con reuniones constantes con el tejido asociativo de Vigo. La secretaria de organización de Sumar Galicia, la viguesa Gloria Alonso, explica a FARO cuáles son los planes de la formación para las próximas elecciones municipales. «Presentaremos un frente común de izquierdas», anota. Es decir, una gran confluencia de partidos que representen a ese espectro político con el objetivo de no dividir el voto presentándose por separado.

Sumar ya ha iniciado conversaciones con Izquierda Unida y abre la mano también a Podemos Vigo para presentar una única lista que aglutine a todas las formaciones a la izquierda del PSOE en los comicios a la Alcaldía del Concello de Vigo. Hay que tener en cuenta que los programas de todos estos partidos son muy similares, con propuestas en defensa de los servicios públicos. Por eso el objetivo es crear un programa común en busca de convencer al votante de izquierdas en desacuerdo con las políticas del PSOE y del alcalde Abel Caballero. Uno de los grandes retos es intentar atraer a los vigueses de ese espectro político que en las últimas elecciones municipales confiaron en el BNG, que pasó de un concejal a tres tras recibir los votos de la extinta Marea de Vigo.

Sumar Galicia celebrará una conferencia el próximo mes de mayo para marcar el rumbo político a corto y medio plazo y establecer las pautas que seguirá el partido, especialmente en las ciudades gallegas, de cara a las elecciones municipales de dentro de poco más de un año. Gloria Alonso descarta de momento pronunciarse sobre si se postulará como uno de los nombres a ser la candidata a la Alcaldía de Vigo de ese frente común de izquierdas. «Hay que esperar a las Primarias», asegura esta sindicalista de Comisiones Obreras. «Tenemos contacto con todos los partidos de izquierdas de la ciudad», añade.