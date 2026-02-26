El fútbol ya no es el rey de los recreos

Escojamos la serie infantil, juvenil o adolescente que escojamos, siempre aparecían sus protagonistas con un balón en la mano. Y es que casi ni se concibe el recreo sin el fútbol. Los niños pateando la pelota, las niñas en corrillo o sentadas hablando mientras que muchos otros están separados o incluso aislados del resto de sus compañeros. Esta concepción tradicional, arcaica y, por qué no, obsoleta, de los recreos ha dado paso a patios dinámicos e inclusivos, donde el fútbol ya no es el rey. «Nos generaba muchísimos, muchísimos conflictos el fútbol así que le dimos una vuelta; ahora los miércoles juegan a una liguilla en la que tienen que participar niñas y niños, no hay ganador y deben jugar todos», explica Lorena Pose, directora del CEIP Frián-Teis.

Calendario del patio

Esta revolución en el patio arrancó tres cursos atrás. En la actualidad, juegos tradicionales como el «pañuelo», el «escondite inglés», el «gato y el ratón» o el «balón prisionero» copan los recreos de los lunes junto a otros juegos de mesa en el aula; los martes es el turno del juego libre, en el que disponen de materiales como peonzas y otros objetos adaptados a cada «ciclo o edad»; los miércoles, además de la liguilla también disponen de un espazo maker (herramientas y materiales para construir y crear sus propios proyectos); los jueves podrán gozan de un espacio musical y los viernes vuelven las peonzas y espazo maker a los recreos.

«Trazar este calendario de recreo también ha sido muy beneficioso para alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE), como en el caso de alumnos TEA; es todo más estructurado y saben que tienen cabida. Todos tienen cabida en estas actividades», añade Pose.

A elección del alumnado

La idea de crear estos patios inclusivos, dinámicos y cooperativos se está extendiendo, asegura la directora de este colegio de Teis porque responde a «necesidades reales del alumnado» y tiene un impacto muy positivo en la convivencia. «Antes en los recreos había una gran conflictividad entre iguales, por ello un grupo de profesores decidió poner en marcha este proyecto. Ahora son los propios alumnos agrupados en un Consello y con representantes de cada curso, los que eligen los juegos o actividades que les llaman la atención o les interesan. Para el año, ya están hablando de que la liguilla sea multideporte y no fútbol», precisa Lorena Pose.

El fútbol «lo copaba todo»

Casien la otra punta de la ciudad, paradójicamente en el entorno del estadio del Celta de Vigo, está el CEIP Balaídos, donde desarrollan un proyecto muy similar durante los recreos. Rubén Molinero, director del centro educativo celebra la mejora en las relaciones entre los escolares desde que el «fútbol no lo copa todo». «Es verdad que las instalaciones deportivas tiran al fútbol, el campo ocupa 3/4 partes del patio. Pero decidimos cambiar esto. Un equipo de profesores involucrando al alumnado optó por dinamizar la zona de juegos, volverla atractiva, dinámica», cuenta Molinero.

«Todo el mundo juega a todo»

Así, ahora el fútbol se cambió por «lanzamientos de penaltis» y por otros deportes que «no generan tanta conflictividad» como balonmano, tenis, baloncesto, ping-pong, etc. «Tenemos una zona a la que llamamos bolboreta donde pueden jugar a la petanca, a la cuerda, con aros; todo el mundo juega a todo. Ya no tienen que elegirme ni nadie queda el último, ya nadie se chulea. Todos están integrados y también los NEAE, que estaban siempre más dispersos», concluye Rubén Molinero.