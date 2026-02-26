El Chuvi y los centros de salud pierden 899 citas al día el porque el usuario no se presenta, 82 más que el año anterior

El número de citas que se pierden en los centros de salud y en los hospitales del Área Sanitaria de Vigo porque el usuario no se presenta va en aumento. El año pasado fueron un total de 224.841, lo que suponen casi 20.600 más que el año anterior.

Así, cada día, hay 899 personas que no acuden a la visita que tenían programada en el Chuvi o en su centro de salud.

En los hospitales, son 191, lo que representa una de cada quince que tienen organizadas y cuyos huecos podrían aprovechar otros pacientes si se hubieran cancelado (6,52%). En 2024 habían sido 189 por jornada (el 6,50% del total), un 1,2% menos.

El porcentaje sobre el total de la actividad es mayor en hospitales, quizá porque la demora en la citación también es muchísimo mayor, lo que da lugar a despistes con más facilidad. Si bien es cierto que, desde hace algunos años, el Sergas ha puesto en marcha un sistema de recordatorios al móvil y correo electrónico en los días previos.

Centros de salud

En Primaria se perdieron por este motivo una de cada treinta consultas en 2025 (en concreto, 3,26%). Esto representa una subida del 12,8% con respecto al año anterior y se sitúa en las 708 al día.