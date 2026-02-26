El Chuvi y los centros de salud pierden 899 citas al día el porque el usuario no se presenta, 82 más que el año anterior
Este absentismo repercutió el año pasado en una de cada quince citas del hospital y en una de cada treinta de los centros de salud
El problema va en aumento, sobre todo, en Atención Primaria
El número de citas que se pierden en los centros de salud y en los hospitales del Área Sanitaria de Vigo porque el usuario no se presenta va en aumento. El año pasado fueron un total de 224.841, lo que suponen casi 20.600 más que el año anterior.
Así, cada día, hay 899 personas que no acuden a la visita que tenían programada en el Chuvi o en su centro de salud.
En los hospitales, son 191, lo que representa una de cada quince que tienen organizadas y cuyos huecos podrían aprovechar otros pacientes si se hubieran cancelado (6,52%). En 2024 habían sido 189 por jornada (el 6,50% del total), un 1,2% menos.
El porcentaje sobre el total de la actividad es mayor en hospitales, quizá porque la demora en la citación también es muchísimo mayor, lo que da lugar a despistes con más facilidad. Si bien es cierto que, desde hace algunos años, el Sergas ha puesto en marcha un sistema de recordatorios al móvil y correo electrónico en los días previos.
Centros de salud
En Primaria se perdieron por este motivo una de cada treinta consultas en 2025 (en concreto, 3,26%). Esto representa una subida del 12,8% con respecto al año anterior y se sitúa en las 708 al día.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa