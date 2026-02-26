Aviso de fraude
Cerrajeros de Vigo alertan de estafas por parte de falsos profesionales: ¿precio con IVA o sin él?
La media de precio por una apertura en horario nocturno es de 120 euros, mientras que de día (laborable) sale a la mitad
Quedarse de puerta afuera puede ser algo tan nimio como significativo. Desde luego no sale barato. Los precios por llamar a un cerrajero experimentaron una subida considerable en los últimos años, sobre todo cuando se trata de una urgencia.
En Vigo, la media está en 120 euros por una apertura simple de puerta en horario nocturno, la mitad si es de día. El desplazamiento hay que contarlo a mayores: cuanto más lejos de la base del cerrajero, más cuesta. No son tarifas reguladas, por lo que hay variaciones dependiendo de las decisiones del negocio.
Pero, con el gasto elevado en recuperar el acceso, pueden surgir otros problemas. Los profesionales de la ciudad aquejan que pueden surgir estafas. Son personas que se anuncian por internet y que no están realmente profesionalizadas. «Pueden cobrar más de lo debido. La gente estafada llama a los números que aparecen anunciados, les dicen un precio y luego es otro», explican desde cerrajerías Nesvi.
Otra de las formas de estafa es quitando y poniendo el IVA, según se pague con tarjeta o en efectivo. Estos supuestos cerrajeros, al finalizar el servicio, ofrecen pagar un precio más reducido (sin IVA) si los clientes hacen el pago en efectivo.
